Nedeľa, 4.1.2026Meniny má Drahoslav
Bratislava

Prezident: Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok

  • DNES - 7:32
  • Bratislava
Prezident: Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok

Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok. Nebude jednoduché udržať sociálny a politický zmier v spoločnosti. Pre TASR to uviedol prezident Peter Pellegrini s tým, že každé ozdravenie verejných financií je pre ľudí bolestivé a nepríjemné.

Na udržanie sociálneho a politického zmieru v spoločnosti je podľa neho nevyhnutné zodpovedné správanie sa politikov, médií a odbornej verejnosti. Pellegrini tvrdí, že takáto situácia nahráva populistom s jednoduchými, no často nerealizovateľnými riešeniami. „Ako prezident ľudí sa budem vždy snažiť ochraňovať ľudí a tam, kde dôjde ku chybám, budem v komunikácii s vládou upozorňovať na vzniknuté problémy a hľadať riešenia,“ deklaroval.

Hlava štátu zároveň pripomenula svoju kritiku smerom k vláde, že jej chýba dlhodobá vízia krajiny. Ak má Slovensko dlhodobo napredovať, nemôžu podľa Pellegriniho vlády vládnuť len s výhľadom od volieb do volieb, prehodnocovať a meniť všetky kroky predchádzajúcich kabinetov. „Potom sa nečudujme, že tunel alebo nemocnicu staviame celé desaťročia, hoci sa úprimne teším, keď sa napriek všetkým omeškaniam podarí doručiť ľuďom konkrétny výsledok, ktorý reálne zlepší ich život,“ skonštatoval.

Prezident je zároveň rád, že premiér Robert Fico (Smer-SD) urobil prvé kroky k tomu, aby sa dlhodobá vízia Slovenska dostala do pozornosti súčasnej vlády. Apeluje, aby sa v tom intenzívne pokračovalo. „Ako prezident urobím všetko pre to, aby som otváral témy dôležité pre spoločnosť, či už ide o reformu samospráv, nástup umelej inteligencie, rozvoj slovenského zdravotníctva a podobne,“ uviedol Pellegrini. Tvrdí, že jeho kroky budú smerovať najmä do slovenských regiónov, pretože si nemyslí, že jediným miestom na otváranie týchto tém sú oficiálne úrady v hlavnom meste.

Zdroj: Info.sk, TASR
