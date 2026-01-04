Venezuela: Prezidentského úradu sa má podľa súdu ujať Rodríguezová
- DNES - 6:26
- Caracas
Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil, aby viceprezidentka Delcy Rodríguezová dočasne prevzala prezidentský úrad. Rozhodol tak po tom, čo prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky a vyviezli ich z Venezuely.
Rodríguezová má podľa súdu „prevziať a vykonávať v dočasnej funkcii všetky právomoci, povinnosti a kompetencie, ktoré sú neoddeliteľne spojené s úradom prezidenta...s cieľom zabezpečiť administratívnu kontinuitu a komplexnú obranu národa“.
AFP konštatuje, že súd sa vyhol vyhláseniu Madura za trvalo nespôsobilého vykonávať funkciu prezidenta. To by si vyžadovalo vypísanie prezidentských volieb do 30 dní.
Podľa stanice CNN po zajatí Madura prešla moc vo Venezuele do rúk viceprezidentky tak, ako to stanovuje tamojšia ústava. Či už ide o dočasnú alebo úplnú neprítomnosť hlavy štátu, viceprezidentka preberá prezidentské právomoci.
Rodríguezová, ktorá je aj ministerkou financií a ropného priemyslu, vyzvala, aby Spojené štáty prepustili zadržaného venezuelského prezidenta. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu. Vo videopríhovore, ktorý v sobotu večer odvysielala štátna televízia, vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny.
Americký prezident Donald Trump predtým na tlačovej konferencii uviedol, že jeho administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou, o ktorej tvrdil, že medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely. Podľa Trumpa tiež vyjadrila ochotu „urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou“.
Rodríguezová vo videopríhovore povedala, že venezuelská vláda je ochotná mať s Trumpovou administratívou vzťah založený na rešpekte, no striktne v rámci medzinárodného a venezuelského práva.
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil Trump. Ten následne vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.
