NYT: Pri amerických útokoch vo Venezuele zahynulo najmenej 4O ľudí
- DNES - 6:19
- Caracas
Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky.
Tie zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a vyviezli ich z vlasti. Pre denník The New York Times (NYT) to povedal vysokopostavený venezuelský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, informuje TASR.
Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.
Americký prezident Donald Trump, ktorý nariadil operáciu na Venezuelu, povedal, že medzi obeťami nie sú Američania. Podľa NYT však naznačil, že niektorí príslušníci amerických ozbrojených síl utrpeli zranenia. Generál Dan Caine objasnil, že americké vrtuľníky, ktoré sa presúvali s cieľom vyviezť Madura z krajiny, sa dostali pod paľbu. Jeden vrtuľník bol zasiahnutý, no podľa jeho slov zostal schopný letu a všetky americké lietadlá sa vrátili domov. Trump tiež vyhlásil, že pri operácii amerických síl zahynulo „mnoho“ Kubáncov.
Venezuela: Prezidentského úradu sa má podľa súdu ujať Rodríguezová
Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil, aby viceprezidentka Delcy Rodríguezová dočasne prevzala prezidentský úrad.
Venezuelského prezidenta Madura priviezli do metropolitnej väznice v New Yorku
Venezuelského prezidenta Nicolása Madura v sobotu v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York, pre stanicu CNN to potvrdila newyorská polícia.
Trump tvrdí, že pri americkej operácii vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov
Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov. Presný počet neuviedol.
Merz: Venezuelský prezident Maduro doviedol svoju krajinu k záhube
Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že zatiaľ nie je pripravený právne posúdiť americký útok na Venezuelu.