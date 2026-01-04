Trump tvrdí, že pri americkej operácii vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov
- DNES - 6:10
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov. Presný počet neuviedol.
„Mnoho Kubáncov prišlo o život. Chránili (venezuelského prezidenta Nicolása) Madura. Nebolo to dobré rozhodnutie,“ povedal šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník The New York Post po tlačovej konferencii, na ktorej hovoril o americkej operácii vo Venezuele. Počas nej americké sily zajali prezidenta Madura a jeho manželku, a previezli ich do USA, kde ich budú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“.
USA ani Venezuela dosiaľ nezverejnili počet obetí americkej operácie, avšak Trump tvrdí, že žiadni Američania nezahynuli.
„Kuba bola vždy veľmi odkázaná na Venezuelu. Odtiaľ získavala peniaze a chránila Venezuelu, ale to v tomto prípade nefungovalo príliš dobre,“ uviedol Trump.
Na spomínanej tlačovej konferencii americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý je synom kubánskych imigrantov narodený v USA, vyhlásil, že „keď prezident hovorí, treba ho brať vážne“. „Keby som žil v Havane a bol členom vlády, mal by som aspoň trocha obavy,“ dodal podľa stanice Sky News.
Trump pre The New York Post povedal, že nezvažuje vojenskú akciu proti Kube, ktorú trápi hospodárska kríza. „Nie, Kuba padne z vlastnej vôle. Kube sa veľmi nedarí,“ konštatoval.
AFP informuje, že Kuba a Venezuela sú blízkymi spojencami a obe krajiny sú vystavené americkým sankciám. Kuba bola desaťročia výrazne závislá od Venezuely, pokiaľ ide o ekonomickú podporu a palivo. Americké média tvrdia, že Maduro bol „silne závislý“ na poradcov a ochranku z Kuby.
