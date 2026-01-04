  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 4.1.2026Meniny má Drahoslav
Bratislava

Trump tvrdí, že pri americkej operácii vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov

  • DNES - 6:10
  • Washington
Trump tvrdí, že pri americkej operácii vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov

Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov. Presný počet neuviedol.

Mnoho Kubáncov prišlo o život. Chránili (venezuelského prezidenta Nicolása) Madura. Nebolo to dobré rozhodnutie,“ povedal šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník The New York Post po tlačovej konferencii, na ktorej hovoril o americkej operácii vo Venezuele. Počas nej americké sily zajali prezidenta Madura a jeho manželku, a previezli ich do USA, kde ich budú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“.

USA ani Venezuela dosiaľ nezverejnili počet obetí americkej operácie, avšak Trump tvrdí, že žiadni Američania nezahynuli.

Kuba bola vždy veľmi odkázaná na Venezuelu. Odtiaľ získavala peniaze a chránila Venezuelu, ale to v tomto prípade nefungovalo príliš dobre,“ uviedol Trump.

Na spomínanej tlačovej konferencii americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý je synom kubánskych imigrantov narodený v USA, vyhlásil, že „keď prezident hovorí, treba ho brať vážne“. „Keby som žil v Havane a bol členom vlády, mal by som aspoň trocha obavy,“ dodal podľa stanice Sky News.

Trump pre The New York Post povedal, že nezvažuje vojenskú akciu proti Kube, ktorú trápi hospodárska kríza. „Nie, Kuba padne z vlastnej vôle. Kube sa veľmi nedarí,“ konštatoval.

AFP informuje, že Kuba a Venezuela sú blízkymi spojencami a obe krajiny sú vystavené americkým sankciám. Kuba bola desaťročia výrazne závislá od Venezuely, pokiaľ ide o ekonomickú podporu a palivo. Americké média tvrdia, že Maduro bol „silne závislý“ na poradcov a ochranku z Kuby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NYT: Pri amerických útokoch vo Venezuele zahynulo najmenej 4O ľudí

NYT: Pri amerických útokoch vo Venezuele zahynulo najmenej 4O ľudí

DNES - 6:19Zahraničné

Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky.

Venezuelského prezidenta Madura priviezli do metropolitnej väznice v New Yorku

Venezuelského prezidenta Madura priviezli do metropolitnej väznice v New Yorku

DNES - 6:10Zahraničné

Venezuelského prezidenta Nicolása Madura v sobotu v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York, pre stanicu CNN to potvrdila newyorská polícia.

Merz: Venezuelský prezident Maduro doviedol svoju krajinu k záhube

Merz: Venezuelský prezident Maduro doviedol svoju krajinu k záhube

DNES - 6:03Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že zatiaľ nie je pripravený právne posúdiť americký útok na Venezuelu.

Lietadlo s venezuelským prezidentom Madurom pristálo v New Yorku

Lietadlo s venezuelským prezidentom Madurom pristálo v New Yorku

DNES - 6:00Zahraničné

Lietadlo s venezuelským prezidentom a jeho manželkou, ktorých americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie zajali a letecky vyviezli z Venezuely, v sobotu pristálo na leteckej základni v New Yorku.

Vosveteit.sk
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírusTvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozorneniaBudú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP