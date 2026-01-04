Merz: Venezuelský prezident Maduro doviedol svoju krajinu k záhube
- DNES - 6:03
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že zatiaľ nie je pripravený právne posúdiť americký útok na Venezuelu.
Právne posúdenie americkej operácie je podľa neho zložité, povedal v sobotu po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali a letecky vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura spolu s jeho manželkou.
Merz vyhlásil, že vo vzťahoch medzi štátmi musia platiť zásady medzinárodného práva. „Teraz nesmie vo Venezuele vzniknúť politická nestabilita. Je dôležité zabezpečiť riadny prechod k vláde legitimizovanej voľbami,“ povedal.
Maduro podľa slov nemeckého kancelára doviedol Venezuelu k záhube. Posledné prezidentské voľby v roku 2024 boli podľa neho zmanipulované. „Preto sme my, ako aj mnoho ďalších krajín, neuznali jeho prezidentský mandát,“ konštatoval Merz. Vo voľbách v roku 2024 podľa oficiálnych úradov zvíťazil Maduro, no venezuelská opozícia považuje za víťaza prezidentských volieb opozičného politika Edmunda Gonzáleza Urrutiu.
Nemecký kancelár dodal, že Maduro zohrával problematickú úlohu v regióne s „nešťastnými spojeniami po celom svete a zapojením Venezuely do obchodovania s drogami“.
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil americký prezident Donald Trump. Ten následne vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.
Lietadlo s Madurom a jeho manželkou medzičasom pristálo v New Yorku, kde ho umiestnia do metropolitnej väznice. Oboch ich majú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“ a pred súdom by sa Maduro mal podľa médií objaviť čo najskôr.
