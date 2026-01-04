Lietadlo s venezuelským prezidentom Madurom pristálo v New Yorku
- DNES - 6:00
- Washington
Lietadlo s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a jeho manželkou Ciliou Floresovou, ktorých americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie zajali a letecky vyviezli z Venezuely, v sobotu pristálo na leteckej základni v New Yorku. V USA ich majú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice CNN.
Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) obklopili Madura, keď zostupoval z lietadla americkej vlády a sprevádzali ho na letiskovej ploche. Následne ho vrtuľníkom previezli do Manhattanu, kde ho očakával rozsiahly kontingent policajných zložiek. Podľa amerických médií majú venezuelského prezidenta previezť do sídla Úradu pre kontrolu drog (DEA) a následne do metropolitnej väznice v Brooklyne. Pred súdom by sa mal podľa očakávaní objaviť čo najskôr - najneskôr do pondelkového večera.
Madura a jeho manželku zajali a vyviedli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump. Ten následne vyhlásil, že USA budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.
Washington tvrdí, že Maduro, jeho manželka a ďalší venezuelskí predstavitelia sú zodpovední za „narkoterorizmus“, obchodovanie s drogami a ďalšie zločiny. Caracas tieto obvinenie odmieta.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová podľa stanice CNN vyzvala na „okamžité prepustenie“ Madura a jeho manželky. Zajatie tejto dvojice označila za únos a podľa jej slov došlo v tejto súvislosti s porušením medzinárodného práva. Americké sily obvinila z toho, že „barbarsky napadli“ územnú celistvosť Venezuely.
