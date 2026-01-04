  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 4.1.2026Meniny má Drahoslav
Bratislava

Lietadlo s venezuelským prezidentom Madurom pristálo v New Yorku

  • DNES - 6:00
  • Washington
Lietadlo s venezuelským prezidentom Madurom pristálo v New Yorku

Lietadlo s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a jeho manželkou Ciliou Floresovou, ktorých americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie zajali a letecky vyviezli z Venezuely, v sobotu pristálo na leteckej základni v New Yorku. V USA ich majú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice CNN.

Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) obklopili Madura, keď zostupoval z lietadla americkej vlády a sprevádzali ho na letiskovej ploche. Následne ho vrtuľníkom previezli do Manhattanu, kde ho očakával rozsiahly kontingent policajných zložiek. Podľa amerických médií majú venezuelského prezidenta previezť do sídla Úradu pre kontrolu drog (DEA) a následne do metropolitnej väznice v Brooklyne. Pred súdom by sa mal podľa očakávaní objaviť čo najskôr - najneskôr do pondelkového večera.

Madura a jeho manželku zajali a vyviedli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump. Ten následne vyhlásil, že USA budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.

Washington tvrdí, že Maduro, jeho manželka a ďalší venezuelskí predstavitelia sú zodpovední za „narkoterorizmus“, obchodovanie s drogami a ďalšie zločiny. Caracas tieto obvinenie odmieta.

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová podľa stanice CNN vyzvala na „okamžité prepustenie“ Madura a jeho manželky. Zajatie tejto dvojice označila za únos a podľa jej slov došlo v tejto súvislosti s porušením medzinárodného práva. Americké sily obvinila z toho, že „barbarsky napadli“ územnú celistvosť Venezuely.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NYT: Pri amerických útokoch vo Venezuele zahynulo najmenej 4O ľudí

NYT: Pri amerických útokoch vo Venezuele zahynulo najmenej 4O ľudí

DNES - 6:19Zahraničné

Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky.

Venezuelského prezidenta Madura priviezli do metropolitnej väznice v New Yorku

Venezuelského prezidenta Madura priviezli do metropolitnej väznice v New Yorku

DNES - 6:10Zahraničné

Venezuelského prezidenta Nicolása Madura v sobotu v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York, pre stanicu CNN to potvrdila newyorská polícia.

Trump tvrdí, že pri americkej operácii vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov

Trump tvrdí, že pri americkej operácii vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov

DNES - 6:10Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že počas operácie amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele zahynulo „mnoho“ Kubáncov. Presný počet neuviedol.

Merz: Venezuelský prezident Maduro doviedol svoju krajinu k záhube

Merz: Venezuelský prezident Maduro doviedol svoju krajinu k záhube

DNES - 6:03Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že zatiaľ nie je pripravený právne posúdiť americký útok na Venezuelu.

Vosveteit.sk
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírusTvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozorneniaBudú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP