Macron: Prechod moci vo Venezuele by mal viesť González Urrutia
- DNES - 5:55
- Paríž/Londýn
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyhlásil, že mierové odovzdanie moci vo Venezuele by mal viesť tamojší opozičný politik Edmundo González Urrutia.
Venezuelčania môžu teraz podľa neho len „jasať“ nad zvrhnutím prezidenta Nicolása Madura zo strany USA. Britský premiér Keir Starmer na sieti X uviedol, že Spojené kráľovstvo nepovažovalo Madura za legitímneho prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Gonzáleza Urrutiu považuje venezuelská opozícia za víťaza prezidentských volieb z roku 2024. V tých podľa oficiálnych úradov zvíťazil Maduro, ktorého však americké špeciálne jednotky pri nočnej operácii zajali a letecky vyviezli z vlasti spolu s jeho manželkou. Obaja teraz smerujú do New Yorku, kde ich majú stíhať pre obvinenia z „narkoterorizmu“.
Madura podľa zdrojov stanice NBC News prepravia na letisko v oblasti New Yorku, odtiaľ vrtuľníkom do mesta na spracovanie a následne ho umiestnia do metropolitnej väznice. Pred súdom by sa mohol podľa zdrojov objaviť už v pondelok večer. V ten istý deň má podľa agentúry Reuters mimoriadne zasadnúť aj Bezpečnostná rada OSN na žiadosť Kolumbie, ktorú podporili Rusko aj Čína.
„Venezuelčania sa dnes zbavili diktatúry Nicolása Madura,“ napísal Macron na X. „Nadchádzajúci prechod musí byť pokojný, demokratický a rešpektujúci vôľu Venezuelčanov. Prajeme si, aby prezident Edmundo González Urrutia, zvolený v roku 2024, mohol tento prechod rýchlo zabezpečiť,“ dodal. Jeho príspevok zverejnil na svojej sociálnej sieti aj americký prezident Donald Trump.
Starmer uviedol, že Británia dlhodobo podporuje prechod moci vo Venezuele. Prípadná nová vláda by podľa neho mala odrážať vôľu občanov. „Madura sme považovali za nelegitímneho prezidenta a nad koncom jeho režimu sme nezronili ani slzu,“ napísal na sieti X. Zopakoval, že Británia podporuje medzinárodné právo a že jeho vláda chce nadchádzajúcich dňoch o situácii hovoriť s americkými predstaviteľmi.
