Trump: Nie som nadšený z Putina, zabíja priveľa ľudí
- DNES - 21:57
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu opäť vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Uviedol to na tlačovej konferencii venovanej americkému zásahu vo Venezuele. Zopakoval, že spočiatku veril, že ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine bude jednoduché. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Nie som nadšený z Putina. Zabíja priveľa ľudí,“ povedal Trump novinárom vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago, kde sa vyjadroval k zajatiu venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými špeciálnymi jednotkami.
Trump povedal, že s Putinom o Madurovi nehovoril, keď spolu v uplynulých dňoch telefonovali. Lídri sa zhovárali najprv v nedeľu pred rokovaním Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Floride, potom viedli takmer dvojhodinový rozhovor aj v pondelok. „Nikdy sme o Madurovi nehovorili,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že je mimoriadne znepokojené správami, že Američania Madura a jeho manželku zadržali a letecky vyviezli z Venezuely, ktorá patrí medzi najbližších spojencov Moskvy. Rusko, ktoré pred takmer štyrmi rokmi vojensky napadlo susednú Ukrajinu, tento podľa neho „agresívny“ zásah USA odsúdilo a vyzvalo na okamžité prepustenie venezuelského páru.
Trump v pondelok podľa Reuters spočiatku vyjadril sympatie k ruským tvrdeniam, že ukrajinské drony zaútočili na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti. Kyjev toto obvinenie poprel a aj samotný Trump sa neskôr javil skeptickejšie, keď zverejnil na sociálnej sieti Truth Social úvodník denníka New York Post, ktorý obvinil Rusko, že bráni mieru na Ukrajine.
Americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov americkej vlády uviedol, že Ústredná spravodajská služba (CIA) i Národná bezpečnostná agentúra (NSA) dospeli k záveru, že Ukrajina sa nepokúsila zaútočiť na sídlo Putina.
Zajatie Madura v sobotu komentoval aj ukrajinský prezident Zelenskyj. Na tlačovom brífingu po rokovaniach s poradcami pre národnú bezpečnosť spojeneckých krajín vyhlásil, že „ak je možné takto postupovať voči diktátorom, potom USA vedia, čo majú robiť ďalej“. Tým mal podľa ukrajinských médií zrejme na mysli Putina.
Trump: Venezuelu už vedie doterajšia viceprezidentka, chce spolupracovať s USA
Americká administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu zajali prezidenta Nicolása Madura a odviedli ho z krajiny.
Zelenskyj: Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude ďalej brániť
Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude naďalej brániť, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po rokovaniach s poradcami pre národnú bezpečnosť spojeneckých krajín.
Trump po zajatí Madura varoval aj prezidenta Kolumbie, Rubio vládu na Kube
Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, aby „si dával pozor“, pretože vraj posiela do USA kokaín.
Izrael privítal vojenský zásah USA vo Venezuele, podľa Talianska bol legitímny
Izrael v sobotu privítal americký zásah vo Venezuele, pri ktorom bol zadržaný prezident Nicolás Maduro a jeho manželka.