  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

Trump: Venezuelu už vedie doterajšia viceprezidentka, chce spolupracovať s USA

  • DNES - 20:35
  • Washington/Caracas
Trump: Venezuelu už vedie doterajšia viceprezidentka, chce spolupracovať s USA

Americká administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu zajali prezidenta Nicolása Madura a odviedli ho z krajiny.

Vyhlásil to americký prezident Donald Trump s tým, že Rodríguezová medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a DPA.

Venezuelská vláda informáciu, že Rodríguezová sa oficiálne stala novou prezidentkou, nepotvrdila. Zdroje agentúry Reuters predtým tvrdili, že sa nachádza v Rusku, čo však ruské ministerstvo zahraničných vecí poprelo.

Práve s ňou hovoril (minister zahraničných vecí Marco Rubio) a je v zásade ochotná urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou,“ povedal Trump na tlačovej konferencii vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride.

S Marcom mali dlhý rozhovor a povedala: 'Urobíme, čo budete chcieť'. Myslím si, že bola vcelku ústretová, ale zase ani nemá príliš na výber,“ dodal Trump.

Španielsky denník El País pripomína, že podľa venezuelskej ústavy viceprezident preberá vedenie štátu v prípade, ak je prezident trvalo neprítomný a stalo sa tak pred polovicou volebného obdobia. Posledné voľby boli pred rokom a pol, volebné obdobie je šesťročné.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude ďalej brániť

Zelenskyj: Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude ďalej brániť

DNES - 20:31Zahraničné

Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude naďalej brániť, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po rokovaniach s poradcami pre národnú bezpečnosť spojeneckých krajín.

Trump po zajatí Madura varoval aj prezidenta Kolumbie, Rubio vládu na Kube

Trump po zajatí Madura varoval aj prezidenta Kolumbie, Rubio vládu na Kube

DNES - 19:17Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, aby „si dával pozor“, pretože vraj posiela do USA kokaín.

Izrael privítal vojenský zásah USA vo Venezuele, podľa Talianska bol legitímny

Izrael privítal vojenský zásah USA vo Venezuele, podľa Talianska bol legitímny

DNES - 18:35Zahraničné

Izrael v sobotu privítal americký zásah vo Venezuele, pri ktorom bol zadržaný prezident Nicolás Maduro a jeho manželka.

Trump: USA budú spravovať Venezuelu, pre jej občanov chcú mier a slobodu

Trump: USA budú spravovať Venezuelu, pre jej občanov chcú mier a slobodu

DNES - 18:04Zahraničné

Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci.

Vosveteit.sk
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírusTvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozorneniaBudú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP