Trump: Venezuelu už vedie doterajšia viceprezidentka, chce spolupracovať s USA
- DNES - 20:35
- Washington/Caracas
Americká administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu zajali prezidenta Nicolása Madura a odviedli ho z krajiny.
Vyhlásil to americký prezident Donald Trump s tým, že Rodríguezová medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a DPA.
Venezuelská vláda informáciu, že Rodríguezová sa oficiálne stala novou prezidentkou, nepotvrdila. Zdroje agentúry Reuters predtým tvrdili, že sa nachádza v Rusku, čo však ruské ministerstvo zahraničných vecí poprelo.
„Práve s ňou hovoril (minister zahraničných vecí Marco Rubio) a je v zásade ochotná urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou,“ povedal Trump na tlačovej konferencii vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride.
„S Marcom mali dlhý rozhovor a povedala: 'Urobíme, čo budete chcieť'. Myslím si, že bola vcelku ústretová, ale zase ani nemá príliš na výber,“ dodal Trump.
Španielsky denník El País pripomína, že podľa venezuelskej ústavy viceprezident preberá vedenie štátu v prípade, ak je prezident trvalo neprítomný a stalo sa tak pred polovicou volebného obdobia. Posledné voľby boli pred rokom a pol, volebné obdobie je šesťročné.
