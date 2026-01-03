Zelenskyj: Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude ďalej brániť
- DNES - 20:31
- Kyjev
Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude naďalej brániť, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po rokovaniach s poradcami pre národnú bezpečnosť spojeneckých krajín.
Oznámil tiež, že by sa chcel najneskôr do konca januára opäť stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby s ním prediskutoval mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Informovali o tom agentúry AFP a RBC-Ukraine.
„Ak Rusko všetko zablokuje – a ako som povedal, záleží to na našich partneroch – ak naši partneri neprinútia Rusko ukončiť vojnu, bude existovať iná cesta: brániť sa,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii.
Na Ukrajine sa v sobotu stretli predstavitelia z 15 krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka, ako aj predstavitelia EÚ a NATO. Do Kyjeva prišli s cieľom diskutovať o najnovšom návrhu amerického mierového plánu. Zelenskyj po schôdzke uviedol, že rozhovory napredujú v otázkach bezpečnostných záruk, obnovy Ukrajiny a základného rámca pre jej skutočnú rekonštrukciu.
„Prvé výsledky dnešnej práce s poradcami pre národnú bezpečnosť partnerských krajín. Zapojili sa európski partneri, Kanada, EÚ a NATO a komunikujeme aj s americkou stranou. Všetkým ďakujem za podporu,“ napísal na sieti X. Uviedol tiež, že všetko, na čom sa pracuje, musí byť efektívne, dôstojné a prispievať k nastoleniu mieru, ktorý by trval aj desaťročia. Táto vízia Ukrajiny je podľa neho plne v súlade s víziou jej kľúčových spojencov.
„Spolupráca s poradcami pokračuje. Pripravujeme stretnutia v Európe na budúci týždeň. Pripravujeme sa aj na stretnutia v Spojených štátoch,“ dodal ukrajinský prezident.
Po sobotňajšom rokovaní sa 6. januára vo Francúzsku uskutoční stretnutie koalície ochotných na úrovni lídrov jej členských štátov. Následne sa bude konať ďalšie stretnutie na úrovni poradcov, po ktorom sa budú pripravovať stretnutia lídrov európskych štátov a prezidenta USA Donalda Trumpa.
„(Rozhovory v Európe) budú trvať jeden alebo dva dni. Uvidíme, ako sa veci vyvinú. Potom sa podľa mňa pripravíme na stretnutie v Spojených štátoch na úrovni lídrov v širšom kruhu. Radi by sme, aby sa to všetko udialo v priebehu januára, do konca januára,“ citovala agentúra RBC-Ukraine Zelenského.
Ukrajinský prezident, ktorý sa s Trumpom naposledy stretol 28. decembra v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride, pár dní na to oznámil, že niektoré dokumenty o urovnaní vojny, ktoré boli vypracované v rámci rokovacieho procesu, budú pripravené na podpis v januári.
Ruská invázia na Ukrajinu trvá už bezmála štyri roky. V súčasnosti má Rusko pod kontrolou takmer pätinu ukrajinského územia vrátane Krymského polostrova, ktorý nezákonne anektovalo v roku 2014. Moskva si nárokuje celý Donbas, ktorý tvoria Donecká a Luhanská oblasť, ako aj Záporožskú a Chersonskú oblasť vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobyla.
