Trump po zajatí Madura varoval aj prezidenta Kolumbie, Rubio vládu na Kube

Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, aby „si dával pozor“, pretože vraj posiela do USA kokaín.

Uviedol to na tlačovej konferencii venovanej zajatiu venezuelského lídra Nicolása Madura a jeho manželky. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio, ktorý má korene na Kube, na tom istom brífingu vyhlásil, že vláda na tomto ostrove by sa mala obávať. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Petro po americkej nočnej operácii vo Venezuele nariadil nasadenie vojenských síl na spoločných hraniciach. Kroky Washingtonu označil za „útok na suverenitu“ Latinskej Ameriky a povedal, že budú mať za následok humanitárnu krízu.

Vyrába kokaín a posiela ho do Spojených štátov, takže si musí dávať pozor,“ povedal Trump na tlačovej konferencii o ľavicovom kolumbijskom prezidentovi, ktorý podľa agentúry AP patrí medzi jeho najväčších kritikov.

Vyjadrenie šéf Bieleho domu adresoval zo svojho floridského sídla Mar-a-Lago aj komunistickej vláde na Kube, ktorú označil za zlyhávajúcu krajinu. „Kuba bude niečo, o čom budeme nakoniec hovoriť,“ uviedol s tým, že Spojené štáty chcú pomôcť ľuďom na tomto karibskom ostrove, ako aj tým, ktorí boli nútení odtiaľ odísť a žiť v USA.

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel už predtým odsúdil americký útok na Venezuelu a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby naň reagovalo. „Naša zóna mieru je brutálne napádaná. Štátny terorizmus proti Venezuelčanom a proti našej Amerike,“ napísal na sieti X.

Rubio, ktorý je synom kubánskych imigrantov narodený v USA, na tlačovej konferencii v Trumpovom sídle vyhlásil, že „keď prezident hovorí, treba ho brať vážne“. „Keby som žil v Havane a bol členom vlády, mal by som aspoň trocha obavy,“ dodal podľa stanice Sky News.

Týmto všetkým chcú Spojené štáty podľa Trumpa docieliť, že budú obklopené „stabilitou“, a tiež upevniť svoju moc v regióne.

Americký prezident obviňuje zadržaného Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.

Zdroj: Info.sk, TASR
