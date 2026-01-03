  • Články
Izrael privítal vojenský zásah USA vo Venezuele, podľa Talianska bol legitímny

  • DNES - 18:35
  • Rím/Jeruzalem/Paríž/Londýn
Izrael v sobotu privítal americký zásah vo Venezuele, pri ktorom bol zadržaný prezident Nicolás Maduro a jeho manželka.

Taliansko ho označilo za legitímny. Británia a Francúzsko však upozornili, že konanie USA nebolo v súlade s medzinárodným právom.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová vojenskú akciu označila za legitímnu a obrannú, keďže Caracas podľa nej prostredníctvom obchodu s drogami vykonával hybridné útoky voči USA. Upozornila však, že vojenské zásahy nie sú cestou na ukončenie totalitných režimov vo svete.

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar povedal, že Washington konal ako „vodca slobodného sveta“. Venezuelský ľud podľa neho pod Madurovou vládou trpel a vyjadril nádej, že s koncom Madura sa v krajine obnoví demokratický režim.

Šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot upozornil, že vojenská operácia Spojených štátov, ktorá viedla k Madurovmu zajatiu, bola v rozpore so zásadami medzinárodného práva. „Francúzsko opätovne zdôrazňuje, že žiadne trvalé politické riešenie nemožno vnútiť zvonka a že o svojej budúcnosti môžu rozhodnúť len suverénny ľud,“ napísal Barrot na X.

V podobnom duchu sa vyjadril aj britský premiér Keir Starmer, podľa ktorého by mali všetky krajiny „dodržiavať medzinárodné právo“. Zdôraznil, že do vojenskej operácie nebola Británia nijakým spôsobom zapojená.

Zdroj: Info.sk, TASR
