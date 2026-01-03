Trump: USA budú spravovať Venezuelu, pre jej občanov chcú mier a slobodu
- DNES - 18:04
- Washington
Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci.
Vyhlásil to americký prezident Donald Trump na tlačovej konferencii vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago, ktorú zvolal po zajatí venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky. Spojené štáty chcú podľa Trumpa mier, slobodu a spravodlivosť pre Venezuelčanov vrátane tých, ktorí žijú v USA.
„Budeme riadiť túto krajinu dovtedy, kým nebudeme môcť uskutočniť bezpečný, riadny a rozvážny prechod (moci),“ povedal Trump. Pomôcť tomu podľa neho majú aj americké ropné spoločnosti, ktoré budú investovať vo Venezuele miliardy dolárov, aby opravili „zdevastovanú infraštruktúru“ a začali zarábať peniaze pre USA.
Agentúra AP v reakcii poznamenala, že po Trumpových tvrdeniach zatiaľ nie sú viditeľné žiadne známky toho, že USA začali spravovať Venezuelu. Kľúčové miesta v krajine podľa nej totiž stále kontrolujú bezpečnostné zložky štátu.
Nočná vojenská operácia na území Venezuely zahŕňajúca údery mala podľa Trumpa za cieľ zadržať Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Venezuelského prezidenta označil šéf Bieleho domu za „hlavu rozsiahlej zločineckej siete zodpovednej za pašovanie obrovského množstva“ drog do USA a za „diktátora“, ktorého chcú USA postaviť pred súd.
Podľa Trumpa išlo o zásah, aký „ľudia nevideli od druhej svetovej vojny“. Americké sily údajne vyradili osvetlenie v Caracase, takže bola tma, a paralyzovali všetky venezuelské vojenské kapacity. O život podľa Trumpa neprišli žiadni americkí vojaci a zničené nebolo ani vojenské vybavenie.
USA boli pripravené podniknúť aj druhú a rozsiahlejšiu vlnu úderov na Venezuele v prípade potreby, povedal ďalej Trump na tlačovej konferencii s tým, že podľa neho to však pravdepodobne nebude potrebné. Zopakoval tiež svoj predošlý výrok, že „žiadna krajina na svete nedokázala dosiahnuť to, čo dosiahla Amerika“.
Na tlačovej konferencii vystúpil aj šéf Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine. USA podľa neho začali operáciu na zajatie Madura plánovať pred niekoľkými mesiacmi, počas ktorých spravodajské služby sledovali jeho pohyby, kam cestoval či čo jedol a nosil.
Caine tiež uviedol, že Maduro a jeho manželka sa „vzdali“ špeciálnym jednotkám, ktoré ich vrtuľníkmi letecky vyviezli z vlasti. Krytie z výšky a palebnú podporu zabezpečovali podľa neho stíhačky a ďalšie lietadlá ovládané diaľkovo. Do operácie sa zapojilo celkovo viac než 150 lietadiel, ktoré v piatok večer vzlietli z 20 rôznych základní na pevnine a na mori.
Trump po zajatí Madura varoval aj prezidenta Kolumbie, Rubio vládu na Kube
Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, aby „si dával pozor“, pretože vraj posiela do USA kokaín.
Izrael privítal vojenský zásah USA vo Venezuele, podľa Talianska bol legitímny
Izrael v sobotu privítal americký zásah vo Venezuele, pri ktorom bol zadržaný prezident Nicolás Maduro a jeho manželka.
Machadová: Nastala hodina slobody, González Urrutia sa musí ujať úradu
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v sobotu uviedla, že po americkej vojenskej intervencii vo Venezuele a zadržaní prezidenta Nicolása Madura sa pre Venezuelčanov začala hodina slobody.
Šéf OSN Guterres je znepokojený americkým zásahom vo Venezuele
Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu vyjadril znepokojenie nad americkým zásahom vo Venezuele, ktorý podľa neho predstavuje nebezpečný precedens a môže mať znepokojujúce dôsledky pre región.