Machadová: Nastala hodina slobody, González Urrutia sa musí ujať úradu
- DNES - 17:07
- Caracas
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v sobotu uviedla, že po americkej vojenskej intervencii vo Venezuele a zadržaní prezidenta Nicolása Madura sa pre Venezuelčanov začala hodina slobody.
Zdôraznila, že opozícia je pripravená uplatniť svoj mandát a prevziať moc. Edmundo González Urrutia, o ktorom opozícia tvrdí, že vyhral prezidentské voľby v roku 2024, sa podľa nej musí ujať prezidentského úradu. Machadová to uviedla vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X, informuje TASR.
„Od dnešného dňa Nicolás Maduro čelí medzinárodnej spravodlivosti za kruté zločiny spáchané na Venezuelčanoch a občanoch mnohých ďalších krajín. Vzhľadom na to, že odmietol prijať dohodu o svojom odchode, vláda Spojených štátov splnila svoj sľub, že bude presadzovať právo,“ uviedla laureátka Nobelovej ceny za mier v prvom vyhlásení od začiatku amerických útokov v sobotu ráno.
Machadová uviedla, že nastal čas na obnovenie suverenity ľudu a poriadku, oslobodenie politických väzňov, privedenie detí späť domov a budovanie krajiny.
González Urrutia sa podľa nej musí okamžite ujať funkcie prezidenta Venezuely, do ktorej bol legitímne zvolený. Ozbrojené zložky vyzvala, aby rešpektovali, že je ich vrchným veliteľom.
„Sme pripravení presadiť svoj mandát a prevziať moc. Zostaňme bdelí, aktívni a organizovaní, kým sa neuskutoční prechod k demokracii,“ vyhlásila. Venezuelčanom vo vlasti odkázala, aby boli pripravení a občanov v zahraniční vyzvala na mobilizáciu a hľadanie podpory u svetových vlád.
Líderka venezuelskej opozície sa od júna 2024 skrývala vo svojej domovskej krajine. V decembri minulého roka pricestovala do Osla, kde si však na slávnostnej ceremónii nestihla prevziať Nobelovu cenu. Zastúpila ju jej dcéra. Následne vyhlásila, že by sa do Venezuely chcela vrátiť.
