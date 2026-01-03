Šéf OSN Guterres je znepokojený americkým zásahom vo Venezuele
- DNES - 17:07
- New York
Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu vyjadril znepokojenie nad americkým zásahom vo Venezuele, ktorý podľa neho predstavuje nebezpečný precedens a môže mať znepokojujúce dôsledky pre región. Uviedol to jeho hovorca Stéphane Dujarric, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Generálny tajomník naďalej zdôrazňuje význam plného dodržiavania medzinárodného práva vrátane Charty OSN zo strany všetkých. Je hlboko znepokojený tým, že pravidlá medzinárodného práva nie sú dodržiavané,“ uviedol vo vyhlásení Dujarric.
Guterres podľa neho tiež vyzval všetkých aktérov vo Venezuele, aby sa zapojili do inkluzívneho dialógu a plne rešpektovali ľudské práva a zásady právneho štátu.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Tamojší prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli podľa Trumpa zadržaní a letecky prepravení z vlasti. Maduro predtým podľa venezuelskej vlády vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav.
Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci.
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v sobotu uviedla, že po americkej vojenskej intervencii vo Venezuele a zadržaní prezidenta Nicolása Madura sa pre Venezuelčanov začala hodina slobody.
Rusko v sobotu popoludní dôrazne vyzvalo americkú vládu, aby prepustila venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Spojené štáty sa budú aktívne podieľať na rozhodovaní o tom, aký bude ďalší osud Venezuely, pokiaľ ide o jej vedenie, vyhlásil v sobotu americký prezident Donald Trump.