Rusko dôrazne vyzvalo Spojené štáty, aby prepustili Madura
- DNES - 16:53
- Moskva
Rusko v sobotu popoludní dôrazne vyzvalo americkú vládu, aby prepustila venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Moskva predtým odsúdila vojenskú akciu USA vo Venezuele s tým, že pre takýto útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou, informuje o tom TASR podľa agentúry TASS.
„V súvislosti s potvrdenými informáciami o prítomnosti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky v Spojených štátoch, dôrazne vyzývame americké vedenie, aby prehodnotilo tento postoj a prepustilo legálne zvoleného prezidenta suverénnej krajiny a jeho manželku,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Zdroje agentúry Reuters predtým uviedli, že viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová sa nachádza v Rusku. Ruské ministerstvo zahraničných vecí však túto informáciu označilo za falošnú.
Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News potvrdil, že prezident Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať. Obaja sú obžalovaní pre obchodovanie s drogami a postavia sa pred súd.
Trump: USA budú spravovať Venezuelu, pre jej občanov chcú mier a slobodu
Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci.
Machadová: Nastala hodina slobody, González Urrutia sa musí ujať úradu
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v sobotu uviedla, že po americkej vojenskej intervencii vo Venezuele a zadržaní prezidenta Nicolása Madura sa pre Venezuelčanov začala hodina slobody.
Šéf OSN Guterres je znepokojený americkým zásahom vo Venezuele
Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu vyjadril znepokojenie nad americkým zásahom vo Venezuele, ktorý podľa neho predstavuje nebezpečný precedens a môže mať znepokojujúce dôsledky pre región.
USA sa budú podieľať na rozhodovaní o ďalšom osude Venezuely, vyhlásil Trump
Spojené štáty sa budú aktívne podieľať na rozhodovaní o tom, aký bude ďalší osud Venezuely, pokiaľ ide o jej vedenie, vyhlásil v sobotu americký prezident Donald Trump.