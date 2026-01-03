USA sa budú podieľať na rozhodovaní o ďalšom osude Venezuely, vyhlásil Trump
- DNES - 16:47
- Washington
Spojené štáty sa budú aktívne podieľať na rozhodovaní o tom, aký bude ďalší osud Venezuely, pokiaľ ide o jej vedenie, vyhlásil v sobotu americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
„Budeme sa na tom veľmi podieľať,“ povedal Trump v súvislosti s budúcnosťou Venezuely, odkiaľ americké špeciálne jednotky pri nočnej operácii letecky vyviezli venezuelského prezidenta Nicolása Madura spolu s jeho manželkou Ciliou Floresovou. USA podľa neho chcú slobodu pre Venezuelčanov a mať s ich krajinou skvelé vzťahy.
„Nemôžeme riskovať, že necháme niekoho iného vládnuť a jednoducho preberieme to, čo on (Maduro) zanechal alebo nedokončil,“ uviedol americký prezident. Pri rozsiahlej vojenskej akcii na území Venezuely zahŕňajúcej údery podľa jeho slov nezahynul žiaden americký vojak, no niekoľkí vraj utrpeli zranenia, keď dostala zásah ich helikoptéra.
Predseda venezuelskej vládnucej Zjednotenej socialistickej strany Venezuely (PSUV) Nahum Fernández pre AP povedal, že Maduro a jeho manželka sa nachádzali v ich dome vo vojenskom zariadení Fort Tiuna v Caracase, keď ich Američania zadržali. Dom podľa Trumpa pripomínal skôr pevnosť s oceľovou konštrukciou po celom obvode.
Šéf Bieleho domu pre Fox News tiež povedal, že Maduro a Floresová sú teraz na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich oboch budú stíhať. Oznámil tiež, že s Madurom pred týždňom telefonoval a vyzýval ho, aby sa vzdal, čo však vraj odmietol. „Museli sme urobiť niečo oveľa precíznejšie, oveľa silnejšie,“ dodal Trump.
Podrobnosti o nočnom americkom zásahu vo Venezuele ešte neboli zverejnené. Americký prezident zvolal na 17.00 h SEČ tlačovú konferenciu k tejto záležitosti, v telefonickom rozhovore ale objasnil, že operácia bola plánovaná už niekoľko dní vopred, ale opakovane ju odkladali pre nepriaznivé počasie.
Agentúra Reuters konštatuje, že USA neuskutočnili takúto priamu intervenciu vo svojej susednej oblasti od invázie do Panamy pred 37 rokmi, ktorej cieľom bolo zvrhnutie vojenského vodcu Manuela Noriegu na základe podobných obvinení, akým teraz čelí Maduro.
Trump: USA budú spravovať Venezuelu, pre jej občanov chcú mier a slobodu
Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci.
Machadová: Nastala hodina slobody, González Urrutia sa musí ujať úradu
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v sobotu uviedla, že po americkej vojenskej intervencii vo Venezuele a zadržaní prezidenta Nicolása Madura sa pre Venezuelčanov začala hodina slobody.
Šéf OSN Guterres je znepokojený americkým zásahom vo Venezuele
Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu vyjadril znepokojenie nad americkým zásahom vo Venezuele, ktorý podľa neho predstavuje nebezpečný precedens a môže mať znepokojujúce dôsledky pre región.
Rusko dôrazne vyzvalo Spojené štáty, aby prepustili Madura
Rusko v sobotu popoludní dôrazne vyzvalo americkú vládu, aby prepustila venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.