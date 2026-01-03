  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

Švajčiarske orgány začali trestné stíhanie prevádzkarov baru v Crans-Montane

  • DNES - 16:29
  • Bern
Švajčiarske orgány začali trestné stíhanie prevádzkarov baru v Crans-Montane

Švajčiarske orgány činné v trestnom konaní v sobotu oznámili, že začali trestné stíhanie francúzskeho manželského páru, ktorý vlastní a prevádzkuje bar Le Constellation, kde vo štvrtok počas novoročných osláv vypukol požiar. Zahynulo pri ňom 40 ľudí a viac ako 100 sa zranilo.

Včera večer sme začali trestné stíhanie dvoch prevádzkarov baru. Sú obvinení zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti,“ uvádza sa vo vyhlásení polície a prokuratúry v švajčiarskom kantóne Valais.

Podľa generálnej prokurátorky kantónu Valais Beatrice Pilloudovej požiar v suteréne podniku s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolali svetlice vo fľašiach od šampanského, od ktorých sa zapálil strop pokrytý protihlukovou izoláciou. „Vyšetrovanie určí, či je táto pena v súlade s normami alebo nie,“ uviedla v piatok. Viacerí svedkovia tvrdia, že zo suterénu sa dalo dostať na prízemie iba úzkym schodiskom.

Majiteľ vyhoreného baru Jacques Moretti v piatkovom rozhovore pre média trval na tom, že v jeho podniku boli dodržané všetky bezpečnostné normy. Morettiho aj jeho manželku Jessicu už vypočuli ako svedkov. Obaja uviedli, že plne spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Maduro je na palube americkej lode, čaká ho stíhanie v New Yorku

Trump: Maduro je na palube americkej lode, čaká ho stíhanie v New Yorku

DNES - 15:56Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať.

Rubio: Maduro nie je prezidentom Venezuely, jeho vláda nemá legitimitu

Rubio: Maduro nie je prezidentom Venezuely, jeho vláda nemá legitimitu

DNES - 15:42Zahraničné

K americkým útokom vo Venezuele sa v sobotu popoludní vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Na sociálnej sieti X napísal, že prezident Nicolás Maduro nie je legitímnou hlavou Venezuely.

Bondiová potvrdila, že Maduro s manželkou sa v USA postavia pred súd

Bondiová potvrdila, že Maduro s manželkou sa v USA postavia pred súd

DNES - 15:01Zahraničné

Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v sobotu na sociálnej sieti X potvrdila, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sa v USA postavia pred súd.

R. Raši vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie vo Venezuele

R. Raši vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie vo Venezuele

DNES - 14:44Zahraničné

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pozorne sleduje aktuálny vývoj vo Venezuele a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie.

Vosveteit.sk
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popieraPoužívaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP