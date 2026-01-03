Švajčiarske orgány začali trestné stíhanie prevádzkarov baru v Crans-Montane
- DNES - 16:29
- Bern
Švajčiarske orgány činné v trestnom konaní v sobotu oznámili, že začali trestné stíhanie francúzskeho manželského páru, ktorý vlastní a prevádzkuje bar Le Constellation, kde vo štvrtok počas novoročných osláv vypukol požiar. Zahynulo pri ňom 40 ľudí a viac ako 100 sa zranilo.
„Včera večer sme začali trestné stíhanie dvoch prevádzkarov baru. Sú obvinení zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti,“ uvádza sa vo vyhlásení polície a prokuratúry v švajčiarskom kantóne Valais.
Podľa generálnej prokurátorky kantónu Valais Beatrice Pilloudovej požiar v suteréne podniku s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolali svetlice vo fľašiach od šampanského, od ktorých sa zapálil strop pokrytý protihlukovou izoláciou. „Vyšetrovanie určí, či je táto pena v súlade s normami alebo nie,“ uviedla v piatok. Viacerí svedkovia tvrdia, že zo suterénu sa dalo dostať na prízemie iba úzkym schodiskom.
Majiteľ vyhoreného baru Jacques Moretti v piatkovom rozhovore pre média trval na tom, že v jeho podniku boli dodržané všetky bezpečnostné normy. Morettiho aj jeho manželku Jessicu už vypočuli ako svedkov. Obaja uviedli, že plne spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.
