PS: Štáty musia v prípade Venezuely trvať na dodržiavaní medzinárodného práva
Štáty slobodného sveta musia v prípade útoku na Venezuelu trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN. Myslí si to opozičné parlamentné hnutie PS.
Útok amerického prezidenta Donalda Trumpa na Venezuelu neprinesie podľa poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) svetu nič dobré - len ďalšie zdražovanie energií, novú nestabilitu a otvorenie Pandorinej skrinky, ktorá ohrozuje bezpečnosť celého sveta.
Remišová doplnila, že cieľom Trumpa ako lídra najmocnejšej krajiny na svete by malo byť dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine a posilňovanie spolupráce v rámci NATO, nie rozdúchavanie ďalších globálnych hrozieb.
„Nicolás Maduro nebude nikomu chýbať. Je to nelegitímny prezident, ktorý nechával zabíjať politických oponentov a spolu so svojím mentorom Hugom Chávezom premenil jednu z najúspešnejších krajín Latinskej Ameriky v skrachovanú diktatúru. Milióny ľudí utiekli za ich vlád z Venezuely pred násilím a hladom,“ vyhlásilo PS.
Hnutie Slovensko v tejto súvislosti podotklo, že ani jeden vojenský konflikt nie je dobrý.
Útokom na Venezuelu by mali podľa opozičného poslanca parlamentu Juraja Krúpu (SaS) končiť akékoľvek očakávania Trumpa na Nobelovu cenu za mier. „Drogové kartely sú zlo, ale je to organizovaný zločin, nie ozbrojená sila, ktorá ohrozuje suverenitu USA. Imperiálne správanie s cieľom deliť si sféry vplyvu bude so sebou vždy prinášať vojny. Také, ako vidíme napríklad na Ukrajine,“ uviedol.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
SNS: Zásah vo Venezuele môže vytvoriť nebezpečný precedens
Slovenská národná strana (SNS) je presvedčená, že v 21. storočí by mali štáty riešiť vzájomné spory výlučne mierovou cestou a prostredníctvom dialógu.
Prezident: Útok bez mandátu BR OSN je hrubým porušením medzinárodného práva
Akýkoľvek útok na nezávislý štát a jeho predstaviteľa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, a to bez ohľadu na režim, aký vládne v napadnutej krajine.
Premiér: Vojenská akcia vo Venezuele je dôkazom rozkladu svetového poriadku
Americká vojenská akcia vo Venezuele je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne.
MZVEZ odporúča slovenským občanom opustiť Venezuelu a necestovať do nej
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo pre Venezuelu 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu.