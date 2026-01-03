  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

SNS: Zásah vo Venezuele môže vytvoriť nebezpečný precedens

  • DNES - 16:02
  • Bratislava
SNS: Zásah vo Venezuele môže vytvoriť nebezpečný precedens

Slovenská národná strana (SNS) je presvedčená, že v 21. storočí by mali štáty riešiť vzájomné spory výlučne mierovou cestou a prostredníctvom dialógu.

V súvislosti so sobotňajším útokom USA na Venezuelu verí, že sa napätie v regióne nebude eskalovať a nedôjde k vytvoreniu precedensu. Podľa nej by mal takýto vývoj pre globálnu bezpečnosť katastrofálne následky. Strana dodala, že zvolený spôsob riešenia sporov nemá v novodobých dejinách obdobu. TASR o tom informovali z SNS.

SNS podľa vlastných slov berie na vedomie politické vysvetlenia Spojených štátov amerických k ich krokom. Takéto závažné vojenské zásahy by však podľa nej mali byť v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a realizované na základe príslušných rezolúcií a so súhlasom svetového spoločenstva. „Ak sa svetové veľmoci rozhodnú riešiť vzťahy s menšími štátmi použitím ozbrojenej sily, ide o nebezpečný precedens, ktorý môže viesť k eskalácii napätia a k ďalším ozbrojeným konfliktom,“ uviedla.

Zároveň vyzvala hnutie PS, aby sa v súvislosti s udalosťami vo Venezuele zdržalo cynických a zľahčujúcich komentárov. SNS podľa vlastných slov dôrazne odsudzuje stanovisko hnutia, podľa ktorého „prezident Maduro nebude nikomu chýbať“. „Takéto vyjadrenia odhaľujú cynický prístup liberálnej politiky a uplatňovanie dvojakého metra pri hodnotení medzinárodných udalostí, a to aj v kontexte konfliktu na Ukrajine,“ dodala SNS.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Štáty musia v prípade Venezuely trvať na dodržiavaní medzinárodného práva

PS: Štáty musia v prípade Venezuely trvať na dodržiavaní medzinárodného práva

DNES - 16:11Domáce

Štáty slobodného sveta musia v prípade útoku na Venezuelu trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN.

Prezident: Útok bez mandátu BR OSN je hrubým porušením medzinárodného práva

Prezident: Útok bez mandátu BR OSN je hrubým porušením medzinárodného práva

DNES - 15:54Domáce

Akýkoľvek útok na nezávislý štát a jeho predstaviteľa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, a to bez ohľadu na režim, aký vládne v napadnutej krajine.

Premiér: Vojenská akcia vo Venezuele je dôkazom rozkladu svetového poriadku

Premiér: Vojenská akcia vo Venezuele je dôkazom rozkladu svetového poriadku

DNES - 14:30Domáce

Americká vojenská akcia vo Venezuele je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne.

MZVEZ odporúča slovenským občanom opustiť Venezuelu a necestovať do nej

MZVEZ odporúča slovenským občanom opustiť Venezuelu a necestovať do nej

DNES - 14:27Domáce

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo pre Venezuelu 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu.

Vosveteit.sk
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popieraPoužívaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP