Prezident: Útok bez mandátu BR OSN je hrubým porušením medzinárodného práva
Akýkoľvek útok na nezávislý štát a jeho predstaviteľa bez mandátu Bezpečnostnej rady (BR) OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, a to bez ohľadu na režim, aký vládne v napadnutej krajine.
Vzniká precedens, ktorý môže destabilizovať aj iné regióny vo svete. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na aktuálny vývoj vo Venezuele.
Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth informoval, že Spojené štáty americké vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní. Trump obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo prezident Venezuely popiera.
PS: Štáty musia v prípade Venezuely trvať na dodržiavaní medzinárodného práva
Štáty slobodného sveta musia v prípade útoku na Venezuelu trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN.
SNS: Zásah vo Venezuele môže vytvoriť nebezpečný precedens
Slovenská národná strana (SNS) je presvedčená, že v 21. storočí by mali štáty riešiť vzájomné spory výlučne mierovou cestou a prostredníctvom dialógu.
Premiér: Vojenská akcia vo Venezuele je dôkazom rozkladu svetového poriadku
Americká vojenská akcia vo Venezuele je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne.
MZVEZ odporúča slovenským občanom opustiť Venezuelu a necestovať do nej
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo pre Venezuelu 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu.