Rubio: Maduro nie je prezidentom Venezuely, jeho vláda nemá legitimitu
- DNES - 15:42
- Washington
K americkým útokom vo Venezuele sa v sobotu popoludní vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Na sociálnej sieti X napísal, že prezident Nicolás Maduro nie je legitímnou hlavou Venezuely, informuje TASR.
„Maduro nie je prezidentom Venezuely a jeho režim nie je legitímnou vládou,“ napísal Rubio. „Maduro je hlavou Kartelu Sĺnk, narkoteroristickej organizácie, ktorá ovládla krajinu. Je obžalovaný z pašovania drog do USA,“ uviedol šéf americkej diplomacie.
Americký prezident Donald Trump v sobotu ráno oznámil, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok vo Venezuele a zadržali jej prezidenta Madura a prvú dámu Ciliu Floresovú. Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová uviedla, že obaja sú obžalovaní z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držby zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom. Na americkej pôde sa postavia pred súd.
Washington obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Podľa Spojených štátov stojí na čele Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Trump: Maduro je na palube americkej lode, čaká ho stíhanie v New Yorku
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať.
Bondiová potvrdila, že Maduro s manželkou sa v USA postavia pred súd
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v sobotu na sociálnej sieti X potvrdila, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sa v USA postavia pred súd.
R. Raši vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie vo Venezuele
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pozorne sleduje aktuálny vývoj vo Venezuele a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie.