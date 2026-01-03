Bondiová potvrdila, že Maduro s manželkou sa v USA postavia pred súd
- DNES - 15:01
- Washington
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v sobotu na sociálnej sieti X potvrdila, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sa v USA postavia pred súd.
Informovala, že obaja sú obžalovaní a ich prípadom sa bude zaoberať federálny súd v južnom newyorskom obvode.
Venezuelského prezidenta a prvú dámu podľa Bondiovej obžalovali z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držby zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom
„Čoskoro budú čeliť hnevu americkej spravodlivosti na americkej pôde a na amerických súdoch,“ napísala Bondiová. Ministerka sa tiež poďakovala prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a príslušníkom amerických ozbrojených síl, ktorí sa podieľali na ich zadržaní.
Kde sa Maduro a Floresová v súčasnosti nachádzajú nie je známe. V sobotu ráno o ich zadržaní informoval Trump. Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová USA vyzvala, aby poskytli dôkazy, že sú obaja nažive.
