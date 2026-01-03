  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

Bondiová potvrdila, že Maduro s manželkou sa v USA postavia pred súd

  • DNES - 15:01
  • Washington
Bondiová potvrdila, že Maduro s manželkou sa v USA postavia pred súd

Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v sobotu na sociálnej sieti X potvrdila, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sa v USA postavia pred súd.

Informovala, že obaja sú obžalovaní a ich prípadom sa bude zaoberať federálny súd v južnom newyorskom obvode.

Venezuelského prezidenta a prvú dámu podľa Bondiovej obžalovali z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držby zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom

Čoskoro budú čeliť hnevu americkej spravodlivosti na americkej pôde a na amerických súdoch,“ napísala Bondiová. Ministerka sa tiež poďakovala prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a príslušníkom amerických ozbrojených síl, ktorí sa podieľali na ich zadržaní.

Kde sa Maduro a Floresová v súčasnosti nachádzajú nie je známe. V sobotu ráno o ich zadržaní informoval Trump. Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová USA vyzvala, aby poskytli dôkazy, že sú obaja nažive.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Švajčiarske orgány začali trestné stíhanie prevádzkarov baru v Crans-Montane

Švajčiarske orgány začali trestné stíhanie prevádzkarov baru v Crans-Montane

DNES - 16:29Zahraničné

Švajčiarske orgány činné v trestnom konaní v sobotu oznámili, že začali trestné stíhanie francúzskeho manželského páru, ktorý vlastní a prevádzkuje bar Le Constellation, kde počas novoročných osláv vypukol požiar.

Trump: Maduro je na palube americkej lode, čaká ho stíhanie v New Yorku

Trump: Maduro je na palube americkej lode, čaká ho stíhanie v New Yorku

DNES - 15:56Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať.

Rubio: Maduro nie je prezidentom Venezuely, jeho vláda nemá legitimitu

Rubio: Maduro nie je prezidentom Venezuely, jeho vláda nemá legitimitu

DNES - 15:42Zahraničné

K americkým útokom vo Venezuele sa v sobotu popoludní vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Na sociálnej sieti X napísal, že prezident Nicolás Maduro nie je legitímnou hlavou Venezuely.

R. Raši vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie vo Venezuele

R. Raši vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie vo Venezuele

DNES - 14:44Zahraničné

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pozorne sleduje aktuálny vývoj vo Venezuele a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie.

Vosveteit.sk
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popieraPoužívaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP