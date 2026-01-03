R. Raši vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie vo Venezuele
14:44
- Bratislava
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pozorne sleduje aktuálny vývoj vo Venezuele a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Veronika Piatková.
„Slovenská republika zdôrazňuje potrebu zdržanlivosti, dialógu a rešpektovania demokratických princípov, ústavných rámcov a medzinárodného práva,“ vyhlásil Raši.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
Bondiová potvrdila, že Maduro s manželkou sa v USA postavia pred súd
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v sobotu na sociálnej sieti X potvrdila, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sa v USA postavia pred súd.
EÚ vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele
EÚ vyzvala na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele po tom, čo Donald Trump oznámil, že americké sily vykonali rozsiahly útok na krajinu a zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.
Venezuela žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
Venezuela v sobotu požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a chce, aby zaujala stanovisko k „zločinnej agresii spáchanej vládou USA“.
Americký senátor Lee: Maduro sa v USA postaví pred súd
Mike Lee dopoludnia na sociálnej sieti X napísal, že hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prezradil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v Spojených štátoch postaví pred súd.