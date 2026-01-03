Premiér: Vojenská akcia vo Venezuele je dôkazom rozkladu svetového poriadku
Americká vojenská akcia vo Venezuele je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne.
Medzinárodné právo podľa Fica neplatí, vojenská sila sa používa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN a každý, kto je veľký a silný, si pri presadzovaní vlastných záujmov robí čo chce. Premiér to vyhlásil na sociálnej sieti.
„Ako predseda vlády malej krajiny musím takýto rozvrat medzinárodného práva rezolútne odmietnuť, ako som to urobil pri vojne v Iraku, pri neuznaní Kosova za suverénny štát, či pri použití ruskej vojenskej sily na Ukrajine alebo pri hodnotení situácie v Gaze,“ deklaroval Fico s tým, že je veľmi zvedavý, ako bude na útok na Venezuelu, ktorý si podľa neho zaslúži odsúdenie, reagovať Európska únia (EÚ).
Fico odhaduje, že EÚ použitie americkej vojenskej sily vo Venezuele buď odsúdi a bude ako-tak konzistentná s postojmi k vojne na Ukrajine, alebo „ako obyčajne zostane farizejská“.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
MZVEZ odporúča slovenským občanom opustiť Venezuelu a necestovať do nej
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo pre Venezuelu 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu.
Šutaj Eštok: Vojenský zásah USA proti Venezuele neprispieva k budovaniu mieru
Vojenský zásah Spojených štátov amerických proti Venezuele určite neprispieva k budovaniu toľko deklarovaného mieru. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti.
Pri zrážke auta s osobným vlakom v Staškove sa zranili štyria ľudia
Štyria ľudia sa zranili pri piatkovej (2. 1.) popoludňajšej dopravnej nehode auta a osobného vlaku na železničnom priecestí v obci Staškov (okres Čadca).
Prezident: Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami
Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami na koaličnej rade, nie vzájomnými mediálnymi útokmi. Pre TASR to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.