Bratislava

MZVEZ odporúča slovenským občanom opustiť Venezuelu a necestovať do nej

  • DNES - 14:27
  • Bratislava/Caracas
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vydalo pre Venezuelu 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu.

Slovenským občanom preto odporúča, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa v nej zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor MZVEZ.

Rezort diplomacie situáciu vo Venezuele aktívne monitoruje. V súčasnosti je v dobrovoľnom registračnom formulári MZVEZ SR evidovaný jeden občan SR. „Medzinárodné operačné krízové centrum ani Veľvyslanectvo SR v Brazílii doteraz nekontaktoval nikto so žiadosťou o pomoc alebo súčinnosť. Občanom SR, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele, odporúčame, aby sa riadili pokynmi bezpečnostných zložiek, nevychádzali von počas vyhláseného výnimočného stavu a ak to situácia umožní, aby čo najskôr opustili krajinu,“ apeluje MZVEZ.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.

Všetky cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti cestovanie/oznamy a upozornenia pred cestou.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
