EÚ vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele
- DNES - 12:58
- Brusel
Európska únia v sobotu vyzvala na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že americké sily vykonali rozsiahly útok na krajinu a zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.
„EÚ opakovane vyhlásila, že Maduro nemá legitimitu, a obhajovala mierový prechod,“ napísala na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Za každých okolností sa musia dodržiavať zásady medzinárodného práva a Charta OSN. Vyzývame na zdržanlivosť,“ napísala.
Na americké útoky už reagovalo aj viacero členských štátov EÚ. Španielsko vyzvalo na deeskaláciu napätia a zdržanlivosť a ponúklo sprostredkovať dialóg medzi vládou v Caracase a Washington s cieľom dosiahnuť mierové riešenie aktuálnej krízy prostredníctvom rokovaní.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pre AFP uviedlo, že situáciu monitoruje. Berlín dodal, že zasadá vládny krízový tím a že vláda úzko spolupracuje so svojimi partnermi. V podobnom duchu sa vyjadril aj úrad talianskej premiérky Giorgii Meloniovej
Americké útoky na Venezuelu medzičasom odsúdili spojenci vlády v Caracase vrátane Ruska, Iránu, Kolumbie a Kuby.
Venezuela žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
Venezuela v sobotu požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a chce, aby zaujala stanovisko k „zločinnej agresii spáchanej vládou USA“.
Americký senátor Lee: Maduro sa v USA postaví pred súd
Mike Lee dopoludnia na sociálnej sieti X napísal, že hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prezradil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v Spojených štátoch postaví pred súd.
Trump: Maduro bol spolu s manželkou zajatý a odvedený z Venezuely
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele.
Irán odsúdil „americký útok“ na Venezuelu; Kolumbia žiada zasadnutie OSN a OAŠ
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu „dôrazne odsúdilo americký vojenský útok na Venezuelu a do očí bijúce porušenie národnej suverenity a územnej celistvosti krajiny“.