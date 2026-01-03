  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

EÚ vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele

  • DNES - 12:58
  • Brusel
EÚ vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele

Európska únia v sobotu vyzvala na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že americké sily vykonali rozsiahly útok na krajinu a zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.

EÚ opakovane vyhlásila, že Maduro nemá legitimitu, a obhajovala mierový prechod,“ napísala na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Za každých okolností sa musia dodržiavať zásady medzinárodného práva a Charta OSN. Vyzývame na zdržanlivosť,“ napísala.

Na americké útoky už reagovalo aj viacero členských štátov EÚ. Španielsko vyzvalo na deeskaláciu napätia a zdržanlivosť a ponúklo sprostredkovať dialóg medzi vládou v Caracase a Washington s cieľom dosiahnuť mierové riešenie aktuálnej krízy prostredníctvom rokovaní.

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pre AFP uviedlo, že situáciu monitoruje. Berlín dodal, že zasadá vládny krízový tím a že vláda úzko spolupracuje so svojimi partnermi. V podobnom duchu sa vyjadril aj úrad talianskej premiérky Giorgii Meloniovej

Americké útoky na Venezuelu medzičasom odsúdili spojenci vlády v Caracase vrátane Ruska, Iránu, Kolumbie a Kuby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Venezuela žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

Venezuela žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

DNES - 12:42Zahraničné

Venezuela v sobotu požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a chce, aby zaujala stanovisko k „zločinnej agresii spáchanej vládou USA“.

Americký senátor Lee: Maduro sa v USA postaví pred súd

Americký senátor Lee: Maduro sa v USA postaví pred súd

DNES - 12:28Zahraničné

Mike Lee dopoludnia na sociálnej sieti X napísal, že hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prezradil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v Spojených štátoch postaví pred súd.

Trump: Maduro bol spolu s manželkou zajatý a odvedený z Venezuely

Trump: Maduro bol spolu s manželkou zajatý a odvedený z Venezuely

DNES - 10:42Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele.

Irán odsúdil „americký útok“ na Venezuelu; Kolumbia žiada zasadnutie OSN a OAŠ

Irán odsúdil „americký útok“ na Venezuelu; Kolumbia žiada zasadnutie OSN a OAŠ

DNES - 10:37Zahraničné

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu „dôrazne odsúdilo americký vojenský útok na Venezuelu a do očí bijúce porušenie národnej suverenity a územnej celistvosti krajiny“.

Vosveteit.sk
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popieraPoužívaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Stratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rastStratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rast
Astronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diereAstronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diere
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP