Sociálne: Čoraz viac ľudí v Nemecku má obavy o svoju prácu
- DNES - 12:20
- Berlín
Čoraz viac ľudí v Nemecku má obavu zo straty práce. Ku koncu minulého roka považovalo 16 % Nemcov svoje zamestnanie za „veľmi neisté“ alebo „skôr neisté“, uvádza sa v štúdii, ktorú tento týždeň zverejnila poradenská firma EY.
Číslo je najvyššie od roku 2009, keď v čase globálnej finančnej krízy považovalo svoje zamestnanie za celkovo neisté 22 % ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podiel osôb, ktoré majú obavy o svoje zamestnanie, zvýšil o tri percentuálne body. Oproti roku 2023 vzrástol až o päť percentuálnych bodov, uvádza sa v štúdii, v rámci ktorej EY oslovila v novembri vyše 1000 ľudí. Napriek tomu 84 % respondentov hodnotí svoje zamestnanie ako isté a 45 % ho dokonca považuje za veľmi isté.
Prejavujú sa tiež značné rozdiely, pokiaľ ide o neistotu v zamestnaní. Vo vekovej skupine nad 55 rokov sa iba 10 % ľudí obáva o svoju prácu. V kategórii od 36 do 45 rokov naproti tomu vyjadrilo obavy 17 % respondentov, zatiaľ čo medzi ľuďmi mladšími ako 35 rokov to bolo 21 %.
Významnú úlohu zohráva aj príjem. Medzi ľuďmi s príjmom nižším ako 25.000 eur ročne má obavy o svoju prácu 36 %. U respondentov s platmi nad 70.000 eur ročne pociťuje neistotu len 8 %.
Prieskum: S konsolidačným znížením 13. dôchodkov by nesúhlasilo 59,7 % opýtaných
S prípadným znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií by nesúhlasilo 59,7 percenta respondentov, súhlasilo by s ním 36,2 percenta opýtaných.
Deficit dosiahol vlani 6,1 mld. eur, mierne lepšie ako počítal rozpočet
Schodok štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu minulého roka 6,109 miliardy eur.
Stohlová kritizuje návrh udeliť PVE Málinec - Látky status významnej investície
Podľa opozičnej poslankyne minister Taraba koná mocensky a proti vôli obyvateľov Podpoľania.
V rezorte dopravy dokončia viaceré projekty, stavebný boom pre D3 čaká Kysuce
Ministerstvo dopravy SR plánuje v roku 2026 dokončenie desiatok projektov z plánu obnovy aj spustenie predaja jednotného cestovného lístka.