Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

Venezuela žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

  • DNES - 12:42
  • Caracas
Venezuela žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

Venezuela v sobotu požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a chce, aby zaujala stanovisko k „zločinnej agresii spáchanej vládou USA“. V príspevku na platforme Telegram o tom informoval venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil, uviedla agentúra AFP.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth potvrdil, že Spojené štáty v sobotu ráno (SEČ) vykonali útok proti Venezuele, a oznámil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka boli pritom zajatí a odvezení z krajiny.

Zdroj televízie CBS News tvrdí, že Madura zajali v sobotu v ranných hodinách príslušníci špeciálnej jednotky Delta americkej armády. Ešte pred tým Maduro v reakcii na eskaláciu vyhlásil v krajine výnimočný stav.

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu dopoludnia pre štátnu televíziu VTV priznala, že nevie, kde sa Maduro momentálne nachádza, a žiadala od USA dôkazy, že venezuelská hlava štátu je stále nažive.

Rodríguezová dodala, že americké útoky pripravili o život viacero venezuelských predstaviteľov, vojakov aj civilistov po celej krajine. V súvislosti s tým venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López uviedol, že počty obetí sa spresňujú.

Minister obrany súčasne potvrdil, že terčom útokov bolo aj vojenské zariadenie Fort Tiuna v Caracase. Zdôraznil, že Venezuela sa bude brániť proti prítomnosti zahraničných vojsk, a informoval, že po amerických útokoch nariadil rozmiestnenie vojenských síl po celej krajine.

Podľa spravodajkyne televízie CNN je situácia v Caracase už viac ako dve hodiny pokojná a americké útoky ustali. „Počuli sme prelet mnohých lietadiel a vrtuľníkov, ale momentálne je v meste už dve hodiny pokoj,“ informovala.

Kolumbijský prezident Gustavo Petro medzičasom nariadil nasadenie vojenských síl na venezuelských hraniciach. Kroky Washingtonu označil za „útok na suverenitu“ Latinskej Ameriky a povedal, že budú mať za následok humanitárnu krízu.

Zdroj: Info.sk, TASR
