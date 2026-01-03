  • Články
Sobota, 3.1.2026
Bratislava

Americký senátor Lee: Maduro sa v USA postaví pred súd

  • DNES - 12:28
  • Washington
Americký republikánsky senátor zo štátu Utah Mike Lee v sobotu dopoludnia na sociálnej sieti X napísal, že hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prezradil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v Spojených štátoch postaví pred súd. Rubio tiež podľa neho nepredpokladá, že USA uskutočnia ďalšie útoky na venezuelské územie, keďže Maduro sa už nachádza v zajatí, informuje TASR.

Americký prezident Donald Trump predtým informoval, že Maduro bol so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny.

Rubio ma informoval, že Maduro bol zatknutý americkým personálom, aby sa postavil pred súd v Spojených štátoch na základe obvinení z trestných činov,“ napísal Lee. Útoky na ciele naprieč Venezuelou sa podľa ministra uskutočnili na ochranu a obranu osôb vykonávajúcich zatykač.

Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Podľa Washingtonu stojí na čele Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.

Senátor Lee sa ráno k americkej vojenskej akcii vo Venezuele postavil skepticky a požadoval vysvetlenie, či je v súlade s ústavou. Podľa Rubia ústava prezidentovi umožňuje chrániť americký personál pred aktuálnym alebo bezprostredne hroziacim útokom.

Zdroj: Info.sk, TASR
