  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

Šutaj Eštok: Vojenský zásah USA proti Venezuele neprispieva k budovaniu mieru

  • DNES - 12:19
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Vojenský zásah USA proti Venezuele neprispieva k budovaniu mieru

Vojenský zásah Spojených štátov amerických proti Venezuele určite neprispieva k budovaniu toľko deklarovaného mieru. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti.

Správy z amerického kontinentu sú podľa slov šéfa rezortu vnútra vážne, znepokojujúce a potvrdzujú, že politika silových riešení a jednostranných krokov vedie skôr k ďalšej eskalácii napätia, než k udržateľnému mieru a stabilite.

Pevne verím, že situácia sa po zadržaní venezuelského prezidenta zo strany Spojených štátov nezvrtne do otvoreného vojenského konfliktu, na ktorý by opäť doplatili obyčajní ľudia,“ uviedol Šutaj Eštok.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri zrážke auta s osobným vlakom v Staškove sa zranili štyria ľudia

Pri zrážke auta s osobným vlakom v Staškove sa zranili štyria ľudia

DNES - 8:57Domáce

Štyria ľudia sa zranili pri piatkovej (2. 1.) popoludňajšej dopravnej nehode auta a osobného vlaku na železničnom priecestí v obci Staškov (okres Čadca).

Prezident: Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami

Prezident: Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami

DNES - 7:48Domáce

Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami na koaličnej rade, nie vzájomnými mediálnymi útokmi. Pre TASR to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

Dostali ste takýto darček? SOI varuje pred nebezpečnými produktmi

Dostali ste takýto darček? SOI varuje pred nebezpečnými produktmi

VČERA - 20:53Domáce

V prípade používania výrobkov hrozí riziko vzniku požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

SHMÚ: Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a silnejším vetrom

SHMÚ: Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a silnejším vetrom

VČERA - 19:30Domáce

Aj v piatok večer pretrváva výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi najmä v severných okresoch Slovenska. Pozor si treba dávať aj na silnejší vietor na horách.

Vosveteit.sk
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popieraPoužívaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Stratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rastStratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rast
Astronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diereAstronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diere
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP