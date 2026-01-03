Irán odsúdil „americký útok“ na Venezuelu; Kolumbia žiada zasadnutie OSN a OAŠ
- DNES - 10:37
- Teherán
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu „dôrazne odsúdilo americký vojenský útok na Venezuelu a do očí bijúce porušenie národnej suverenity a územnej celistvosti krajiny“.
Washington, ktorému Irán útoky na Venezuelu pripísal, sa k údajným výbuchom v Caracase zatiaľ nevyjadril, informovala agentúra AFP, píše TASR. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl.
Tlačové agentúry priniesli správy, že v sobotu skoro ráno bolo v Caracase počuť nízko letiace lietadlá a zvuky pripomínajúce výbuchy.
Na sociálnych sieťach kolujú zábery rozsiahlych požiarov a stĺpov dymu. Presné miesto explózií, ku ktorým zrejme došlo na juhu a východe hlavného mesta, však nateraz nie je možné určiť. Podľa očitých svedkov bolo výbuchy počuť aj na letisku a v prístave v Caracase. V južnej časti metropoly, v oblasti neďaleko veľkej vojenskej základne, došlo k výpadku prúdu.
Venezuelská vláda vo svojom vyhlásení v reakcii na eskaláciu odmietla „vojenskú agresiu“ Spojených štátov amerických.
Podľa agentúry Reuters útoky hlásia okrem Caracasu aj v štátoch Miranda, Aragua a La Guaira. V reakcii na tento vývoj prezident Nicolás Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.
Agentúra AFP tiež informovala, že útok na Caracas a Venezuelu odsúdil už aj kolumbijský prezident Gustavo Petro. Na svojom účte na sieti X napísal, že Venezuelu „ostreľujú raketami“, aj keď bližšie podrobnosti o údajnom útoku nie sú známe.
Petro tiež vyzval Organizáciu Spojených národov a Organizáciu amerických štátov (OAŠ), aby okamžite zvolali svoje mimoriadne zasadnutia.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele.
Americké médiá v sobotu informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas, ku ktorým došlo v noci na sobotu, je armáda Spojených štátov.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu vyhlásil v krajine výnimočný stav. Ide o reakciu na „veľmi vážnu vojenskú agresiu" zo strany Spojených štátov.
Novoročný prejav predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru vzbudzuje znepokojenie, vyhlásil v piatok prezident Petr Pavel.