  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

Americké médiá tvrdia, že USA podnikli vojenské údery proti Venezuele

  • DNES - 9:42
  • Washington
Americké médiá tvrdia, že USA podnikli vojenské údery proti Venezuele

Americké médiá v sobotu informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas, ku ktorým došlo v noci na sobotu, je armáda Spojených štátov. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP.

Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl.

Venezuelská vláda vo svojom vyhlásení v reakcii na eskaláciu odmietla „vojenskú agresiu“ Spojených štátov.

Podľa agentúry Reuters útoky hlásia okrem Caracasu aj v štátoch Miranda, Aragua a La Guaira. V reakcii na tento vývoj prezident Nicolás Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav

Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav

DNES - 9:42Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu vyhlásil v krajine výnimočný stav. Ide o reakciu na „veľmi vážnu vojenskú agresiu“ zo strany Spojených štátov.

Pavel: Okamurove vyjadrenie vzbudzuje znepokojenie

Pavel: Okamurove vyjadrenie vzbudzuje znepokojenie

DNES - 5:53Zahraničné

Novoročný prejav predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru vzbudzuje znepokojenie, vyhlásil v piatok prezident Petr Pavel.

Majiteľ baru v Crans-Montante trvá na tom, že dodržali bezpečnostné opatrenia

Majiteľ baru v Crans-Montante trvá na tom, že dodržali bezpečnostné opatrenia

DNES - 5:48Zahraničné

Majiteľ vyhoreného baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana v piatkovom rozhovore pre média pripomenul, že v jeho podniku boli dodržané všetky bezpečnostné normy.

Zelenskyj chce vymeniť ministra obrany Šmyhaľa, rezort ponúkol Fedorovovi

Zelenskyj chce vymeniť ministra obrany Šmyhaľa, rezort ponúkol Fedorovovi

DNES - 5:47Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že vo funkcii ministra obrany plánuje nahradiť Denysa Šmyhaľa Mychajlom Fedorovom, ktorý je ministrom pre digitálnu transformáciu.

Vosveteit.sk
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popieraPoužívaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Stratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rastStratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rast
Astronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diereAstronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diere
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP