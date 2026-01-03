  • Články
Prieskum: S konsolidačným znížením 13. dôchodkov by nesúhlasilo 59,7 % opýtaných

  • DNES - 8:59
  • Bratislava
S prípadným znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií by nesúhlasilo 59,7 percenta respondentov, súhlasilo by s ním 36,2 percenta opýtaných.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.

Respondenti odpovedali na otázku: „Súhlasili alebo nesúhlasili by ste s tým, ak by štát z dôvodu potreby konsolidovať verejné financie znížil 13. dôchodky?“

So znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií určite súhlasí 24,4 percenta respondentov, 11,8 percenta opýtaných v takomto prípade asi súhlasí.

So znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií určite nesúhlasí 47,2 percenta a asi nesúhlasí 12,5 percenta respondentov.

Na otázku nevedelo odpovedať 3,8 percenta opýtaných a 0,3 percenta nechcelo odpovedať.

Za zníženie 13. dôchodkov pre konsolidáciu sú nadpriemerne respondenti do 49 rokov, z Bratislavského a Trenčianskeho kraja a voliči Demokratov, SaS a PS.

Proti sú nadpriemerne respondenti starší ako 50 rokov, z Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja; maďarskej národnosti a voliči koaličných strán, KDH a Sme

Zdroj: Info.sk, TASR
