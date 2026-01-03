  • Články
Pri zrážke auta s osobným vlakom v Staškove sa zranili štyria ľudia

  • DNES - 8:57
  • Staškov
Štyria ľudia sa zranili pri piatkovej (2. 1.) popoludňajšej dopravnej nehode auta a osobného vlaku na železničnom priecestí v obci Staškov (okres Čadca). Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

K stretu vlaku s osobným motorovým vozidlom došlo z doposiaľ nezistených príčin. „Dychové skúšky u 50-ročného rušňovodiča a 18-ročného vodiča osobného vozidla boli s negatívnym výsledkom. Pri zrážke utrpeli zranenia štyri osoby nachádzajúce sa vo vozidle, ktoré boli prevezené do nemocnice,“ uviedla polícia.

Doplnila, že vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci. „Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody bola železničná doprava prerušená na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
