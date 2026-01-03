  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 3.1.2026Meniny má Daniela
Bratislava

Prezident: Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami

  • DNES - 7:48
  • Bratislava
Prezident: Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami

Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami na koaličnej rade, nie vzájomnými mediálnymi útokmi. Pre TASR to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

Koaličné spory sú bežné v každej vládnej zostave, tomu sa nedá vyhnúť. Mňa však mrzí, že strany súčasnej koalície pred voľbami ľuďom sľúbili, že budú iné ako ich predchodcovia, ktorých napokon vzájomné spory úplne zničili a mali devastujúci vplyv na krajinu,“ povedal Pellegrini.

Vláde pripomína, že jej prioritou musí byť napĺňanie vlastného programu, v ktorom sľúbila ľuďom lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie žiť. „Preto nech si vždy kladú otázku, či ich aktuálna činnosť tieto ciele napĺňa, alebo ich naopak brzdí,“ poznamenala hlava štátu.

Zodpovednosť za udržanie vlády je podľa prezidenta výlučne na koaličných stranách vrátane mocenských pomerov v kabinete. „Ja ako priamo volený prezident budem vládu chváliť, ak bude svojou prácou zlepšovať život ľudí, a budem ju kritizovať, ak sa od tohto cieľa odkloní,“ povedal Pellegrini.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri zrážke auta s osobným vlakom v Staškove sa zranili štyria ľudia

Pri zrážke auta s osobným vlakom v Staškove sa zranili štyria ľudia

DNES - 8:57Domáce

Štyria ľudia sa zranili pri piatkovej (2. 1.) popoludňajšej dopravnej nehode auta a osobného vlaku na železničnom priecestí v obci Staškov (okres Čadca).

Dostali ste takýto darček? SOI varuje pred nebezpečnými produktmi

Dostali ste takýto darček? SOI varuje pred nebezpečnými produktmi

VČERA - 20:53Domáce

V prípade používania výrobkov hrozí riziko vzniku požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

SHMÚ: Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a silnejším vetrom

SHMÚ: Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a silnejším vetrom

VČERA - 19:30Domáce

Aj v piatok večer pretrváva výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi najmä v severných okresoch Slovenska. Pozor si treba dávať aj na silnejší vietor na horách.

V Haniske neďaleko Košíc došlo k nehode troch áut, hlásia zranených

V Haniske neďaleko Košíc došlo k nehode troch áut, hlásia zranených

VČERA - 19:28Domáce

V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut.

Vosveteit.sk
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom PolonezV Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dátMali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popieraPoužívaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Stratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rastStratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rast
Astronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diereAstronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diere
Čínsky maglev vlak dosiahol 700 km/h za dve sekundy a stanovil svetový rekordČínsky maglev vlak dosiahol 700 km/h za dve sekundy a stanovil svetový rekord
POZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkanýPOZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkaný
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP