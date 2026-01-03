Americký herec, režisér a producent Mel Gibson má dnes 70 rokov
Máloktorá hollywoodska osobnosť vyvoláva také rozporuplné reakcie. Muž s výnimočným talentom a kontroverzným postojmi roky rozdeľuje verejnosť aj filmových kritikov na dva tábory. Taký je americký herec, režisér a producent Mel Gibson, držiteľ viacerých prestížnych filmových ocenení má dnes (3. januára) 70 rokov.
Rovnako aj jeho filmové postavy vášnivo strhávajú divákov do dvoch protichodných pólov – ako akčného hrdinu, alebo ako lámača ženských sŕdc. Jeho život nie je však len o Hollywoode, ale aj o veľmi silných koreňoch.
Mel Colm-Cille Gerard Gibson sa narodil 3. januára 1956 v americkom Peekskille v štáte New York ako šieste z jedenástich detí. Jeho matka Anne Patricia bola rodáčka z Írska a meno Mel Colmcille Gerard mu dala po svätcovi a zakladateľovi diecézy zo svojho rodiska.
Veľký vplyv na Gibsona mal otec Hutton Gibson. Keď v roku 1968 vyhral v USA vedomostnú súťaž Jeopardy!, peniaze, spoločne s odškodným za pracovný úraz (dokopy zhruba 145.000 dolárov), investoval do relokácie rodiny do Austrálie. Hlavný dôvod bol v uchránení starších synov od narukovania do vojny vo Vietname.
Mel Gibson bol vychovávaný v prísnej disciplíne a v presvedčení, že svet sa uberá zlým smerom. V detstve chcel byť kuchárom alebo novinárom. Do Národného inštitútu dramatických umení (NIDA) v Sydney ho v podstate „dotlačila“ sestra, ktorá bez jeho vedomia podala za neho prihlášku.
Prvá veľká herecká príležitosť sa Gibsonovi naskytla takmer hneď po ukončení štúdií. Išlo o hlavnú úlohu v dnes už kultovom filme Šialený Max (1979). Gibson sa na konkurz dostavil s tvárou plnou modrín a opuchov, keďže sa noc predtým pobil v bare. Keď ho takto zbadal režisér George Miller, okamžite vedel, že našiel ten správny „drsný a zdevastovaný typ do dystopického sveta“.
Vďaka snímke sa Gibson stal prakticky cez noc medzinárodnou hviezdou. Šialený Max so svojím „smiešnym“ rozpočtom 350.000 dolárov zarobil milióny a napísal osobitú filmovú históriu. Hoci Gibsona debut predurčil na kariéru akčného hrdinu, svoj skutočný dramatický talent predviedol už o dva roky neskôr vo vojnovej dráme Gallipoli (1981). Práve tento výkon mu otvoril brány do vysnívaného Hollywoodu.
Skutočnú celosvetovú slávu mu vyniesla snímka Smrtonosná zbraň (1987). Gibson v nej vytvoril archetyp policajta prostredníctvom postavy Martina Riggsa – labilného, vtipného, ale nebezpečného detektíva so samovražednými sklonmi. Spoločne s hercom Dannym Gloverom (postava Rogera Murtaugha) vytvorili na striebornom plátne neprekonateľnú chémiu. Z filmu sa stal komerčný megahit a jeho štyri diely (1989, 1992, 1998) spravili z Gibsona jedného z najbohatších a najvplyvnejších ľudí vo filmovom priemysle.
Možno by sa niekto s týmto úspechom uspokojil, Gibson však nie. Navyše, dokázal ho ešte prekonať – a to svojím režisérskym triumfom Statočné srdce (1995). Filmový symbol boja za slobodu, získal päť Oscarov, vrátane hlavných kategórií najlepší film a najlepšia réžia. Gibson v ňom sám stvárnil hlavnú postavu Williama Wallacea a definitívne si v tom čase upevnil pozíciu „kráľa Hollywoodu“.
Deväťdesiate roky a začiatok milénia priniesli rôznorodosť vo filmových charakteroch, ktoré hodnoverne stvárnil. Príkladom bolo účinkovanie v krimi-komédii Maverick (1994), v krimi-drámachi Výkupné (1996) a Odplata (1999), v úspešnej komédii Po čom ženy túžia (2000), či vo vojnových drámach Patriot (2000) a Údolie tieňov (2002).
Ďalší zlom v Gibsonovej kariére prišiel v roku 2004. Vlnu búrlivých diskusií si vyslúžila snímka Umučenie Krista. Režisérsky v nej divákovi predstavil posledné hodiny života Ježiša Krista v naturalistickom štýle plnom násilia. V Hollywoode však platí, že o čom sa rozpráva, to aj zarába, a film sa zároveň stal obrovským komerčným hitom. Podobné protichodné ohlasy vyvolal aj ďalší jeho režisérsky počin na bizarnom aztéckom epose Apocalypto (2006).
Nasledujúce roky Gibson verejnosti prezentoval prevažne svoju odvrátenú tvár. Boj s alkoholom, antisemitské výroky pri zatknutí a búrlivé rozchody v súkromí ho na dlhý čas odsunuli na okraj filmového priemyslu. Veľkolepý návrat na režisérsku stoličku oslávil až v roku 2016 s vojnovou drámou Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu. Skutočný príbeh Desmonda Dossa, ktorý počas bitky o Okinawu zachránil životy 75 spolubojovníkov bez toho, aby vzal do ruky zbraň, vyniesol snímke dve sošky Oscara a Gibsonovi definitívny návrat medzi elitu.
Mel Gibson ani ako 70-nik neplánuje odchod do dôchodku. Fanúšikovia po celom svete s napätím očakávajú ohlásené pokračovania jeho najúspešnejších projektov. Do režisérskeho kresla by sa mal posadiť pri nakrúcaní piateho pokračovania kultovej Smrtonosnej zbrane, kde si opäť zahrá po boku Glovera. Súčasne dlhodobo pracuje na dvojdielnom projekte The Resurrection of the Christ (Vzkriesenie Krista). Do kín by sa mal dostať v rokoch 2027 a 2028.
