Majiteľ baru v Crans-Montante trvá na tom, že dodržali bezpečnostné opatrenia
- DNES - 5:48
- Bern
Majiteľ vyhoreného baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana v piatkovom rozhovore pre média pripomenul, že v jeho podniku boli dodržané všetky bezpečnostné normy. Zdôraznil, že úrady za uplynulých desať rokov v bare vykonali tri inšpekcie.
„Všetko bolo vykonané v súlade s predpismi,“ uviedol Jacques Moretti, ktorý je vlastníkom baru spolu s manželkou Jessicou. Obaja pochádzajú z Francúzska.
Téma dodržiavania bezpečnostných noriem je kľúčová, pretože štvrtkový ničivý požiar podľa piatkových údajov polície zabil 40 ľudí a 119 zranil.
Podľa generálnej prokurátorky kantónu Valais Beatrice Pilloudovej požiar s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolali svetlice vo fľašiach od šampanského, od ktorých sa zapálil strop pokrytý protihlukovou izoláciou. „Vyšetrovanie určí, či je táto pena v súlade s normami alebo nie,“ uviedla prokurátorka. Viacerí svedkovia tvrdia, že zo suterénu sa dalo dostať na prízemie iba úzkym schodiskom.
Pilloudová v piatok oznámila, že oboch majiteľov baru vypočuli ako svedkov. Orgánom činným v trestnom konaní poskytli informácie o dispozícii baru, podrobnosti o nedávnej rekonštrukcii a kapacite podniku.
Moretti nebol v čase vypuknutia požiaru v bare, ale v jednom z ďalších svojich podnikov. V bare bola jeho manželka, ktorá vyviazla s ľahkými zraneniami. Pre médiá prezradil, že obaja sú po nešťastí zúfalí. „Nemôžeme spať ani jesť,“ povedal s tým, že plne spolupracujú pri vyšetrovaní. „Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme pomohli objasniť príčiny,“ dodal.
