Zelenskyj chce vymeniť ministra obrany Šmyhaľa, rezort ponúkol Fedorovovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že vo funkcii ministra obrany plánuje nahradiť Denysa Šmyhaľa Mychajlom Fedorovom, ktorý je ministrom pre digitálnu transformáciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.

Rozhodol som sa zmeniť štruktúru ukrajinského ministerstva obrany. Ponúkol som Mychajlovi Fedorovovi pozíciu nového ukrajinského ministra obrany,“ vyhlásil Zelenskyj v každodennom príhovore na sociálnych sieťach.

Fedorov má 34 rokov a od roku 2019 zastáva funkciu ministra pre digitálnu transformáciu. Podľa agentúry AFP je stále politickým nováčikom, ktorý je málo známy aj na Ukrajine.

Mychajlo sa aktívne venuje problematike súvisiacej s dronmi a je veľmi efektívny v digitalizácii štátnych služieb a procesov,“ povedal ukrajinský prezident. Dôvody na výmenu Šmyhaľa neuviedol, plánuje ho však vymenovať do čela „inej oblasti práce vlády, ktorá bude nemenej dôležitá pre stabilitu“ Ukrajiny. Do súčasnej pozície ho vymenoval v júli 2025.

Ukrajinský prezident tiež oznámil, že niekdajšieho šéfa vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova oficiálne vymenoval za vedúceho svojej kancelárie. Budanov nahradil Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále.

Zdroj: Info.sk, TASR
