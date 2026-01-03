Zelenskyj chce vymeniť ministra obrany Šmyhaľa, rezort ponúkol Fedorovovi
- DNES - 5:47
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že vo funkcii ministra obrany plánuje nahradiť Denysa Šmyhaľa Mychajlom Fedorovom, ktorý je ministrom pre digitálnu transformáciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.
„Rozhodol som sa zmeniť štruktúru ukrajinského ministerstva obrany. Ponúkol som Mychajlovi Fedorovovi pozíciu nového ukrajinského ministra obrany,“ vyhlásil Zelenskyj v každodennom príhovore na sociálnych sieťach.
Fedorov má 34 rokov a od roku 2019 zastáva funkciu ministra pre digitálnu transformáciu. Podľa agentúry AFP je stále politickým nováčikom, ktorý je málo známy aj na Ukrajine.
„Mychajlo sa aktívne venuje problematike súvisiacej s dronmi a je veľmi efektívny v digitalizácii štátnych služieb a procesov,“ povedal ukrajinský prezident. Dôvody na výmenu Šmyhaľa neuviedol, plánuje ho však vymenovať do čela „inej oblasti práce vlády, ktorá bude nemenej dôležitá pre stabilitu“ Ukrajiny. Do súčasnej pozície ho vymenoval v júli 2025.
Ukrajinský prezident tiež oznámil, že niekdajšieho šéfa vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova oficiálne vymenoval za vedúceho svojej kancelárie. Budanov nahradil Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále.
