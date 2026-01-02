Muž v obchodnom centre v Hradci Králové zranil nožom dvoch ľudí
- DNES - 20:04
- Hradec Králové
Česká polícia v piatok popoludní zasahovala v obchodnom centre Futurum v Hradci Králové, kde neznámy muž zranil nožom najmenej dvoch ľudí. Páchateľa zadržali v neďalekej fakultnej nemocnici, píše TASR podľa správy portálu Novinky.cz.
„Predbežne vieme o troch zranených osobách. Mieru zranení a hlavne motív teraz zisťujeme. Každopádne znovu opakujeme, že útočníka sme zadržali a nikomu nič nehrozí,“ napísala na sociálnej sieti X Polícia ČR. Muž údajne pri konflikte bodol iného muža a vážne ho zranil. Ľahké poranenia utrpela jedna žena.
Polícia uviedla, že preveruje informácie o ďalšom údajnom útoku v inom obchodnom centre v Hradci Králové. „V súčasnosti tieto informácie preverujeme, ale informáciu o žiadnom ďalšom útoku nemáme,“ uviedla.
„Po sedemnástej hodine sme prijali niekoľko oznámení o mužovi s chladnou zbraňou v obchodnom centre Futurum. Ukázalo sa, že napadol dve osoby. Neskôr bol vypátraný a zadržaný v areáli nemocnice,“ uviedla hovorkyňa polície Andrea Muzikantová.
O tom, že muž utiekol do viac ako dva kilometre vzdialenej nemocnice políciu informovala jedna z napadnutých osôb. Podľa informácií českej agentúry Aktu.cz útočník hovoril po vietnamsky a k útoku na ďalšieho cudzinca zrejme sekáčom na mäso došlo na druhom poschodí centra v nechtovom štúdiu.
„Jeden muž utrpel poranenia trupu a hornej končatiny, žena ľahké rezné poranenia ucha. Obaja boli po ošetrení transportovaní do nemocnice v Hradci Králové,“ napísali záchranári na sociálnej sieti X.
