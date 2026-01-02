SHMÚ: Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a silnejším vetrom
Aj v piatok večer pretrváva výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi najmä v severných okresoch Slovenska.
Pozor si treba dávať aj na silnejší vietor na horách. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal tiež výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Plášťovciach a aj na území celého okresu Levice.
Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi platí až do nedele (4. 1.) pre celý Žilinský kraj, väčšinu Prešovského kraja a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Spišská Nová Ves.
Silnejší vietor môže naďalej zafúkať nad pásmom lesa v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Poprad. Vietor tu môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstraha trvá do soboty (3. 1.) do 8.00 h.
V Haniske neďaleko Košíc došlo k nehode troch áut, hlásia zranených
V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut.
Tragická dopravná nehoda: Cesta zostala neprejazdná
Auto po nehode skončilo v odvodňovacom kanáli.
Raši: Vyjadrenia Andreja Danka na adresu prezidenta sú nešťastné
Predseda Národnej rady SR Richard Raši považuje vyjadrenia šéfa SNS Andreja Danka na adresu prezidenta SR Petra Pellegriniho za nešťastné.
Tragédia na východe: V aute našli telá dvoch ľudí
Záchranári v oboch prípadoch konštatovali smrť.