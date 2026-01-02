  • Články
SHMÚ: Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a silnejším vetrom

  DNES - 19:30
  Bratislava
Aj v piatok večer pretrváva výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi najmä v severných okresoch Slovenska.

Pozor si treba dávať aj na silnejší vietor na horách. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal tiež výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Plášťovciach a aj na území celého okresu Levice.

Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi platí až do nedele (4. 1.) pre celý Žilinský kraj, väčšinu Prešovského kraja a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Spišská Nová Ves.

Silnejší vietor môže naďalej zafúkať nad pásmom lesa v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Poprad. Vietor tu môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstraha trvá do soboty (3. 1.) do 8.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
V Haniske neďaleko Košíc došlo k nehode troch áut, hlásia zranených

DNES - 19:28Domáce

V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut.

Tragická dopravná nehoda: Cesta zostala neprejazdná

DNES - 16:56Domáce

Auto po nehode skončilo v odvodňovacom kanáli.

Raši: Vyjadrenia Andreja Danka na adresu prezidenta sú nešťastné

DNES - 15:56Domáce

Predseda Národnej rady SR Richard Raši považuje vyjadrenia šéfa SNS Andreja Danka na adresu prezidenta SR Petra Pellegriniho za nešťastné.

Tragédia na východe: V aute našli telá dvoch ľudí

DNES - 15:38Domáce

Záchranári v oboch prípadoch konštatovali smrť.

