V Haniske neďaleko Košíc došlo k nehode troch áut, hlásia zranených
V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut.
Podľa prvotných informácií utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že úsek cesty je uzavretý.
K nehode došlo na štátnej ceste I/17 medzi hraničným priechodom Milhosť - Košice. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Zranenia mali utrpieť štyri osoby.
Policajné hliadky odkláňajú dopravu smerom na Čaňu a do obce Haniska. „Vodičov žiadame o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov polície a využitie obchádzkových trás,“ uvádza polícia.
SHMÚ: Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a silnejším vetrom
Aj v piatok večer pretrváva výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi najmä v severných okresoch Slovenska. Pozor si treba dávať aj na silnejší vietor na horách.
Raši: Vyjadrenia Andreja Danka na adresu prezidenta sú nešťastné
Predseda Národnej rady SR Richard Raši považuje vyjadrenia šéfa SNS Andreja Danka na adresu prezidenta SR Petra Pellegriniho za nešťastné.
