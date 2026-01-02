Najviac elektromobilov na svete vlani predala čínska automobilka BYD
Čínska spoločnosť BYD v minulom roku predbehla Teslu amerického miliardára Elona Muska v globálnom predaji elektromobilov.
Predaj automobilov Tesla vlani klesol o 8,5 % na necelých 1,64 milióna vozidiel. BYD vo štvrtok uviedla, že predaj jej elektrických áut v roku 2025 vzrástol o takmer 28 % na viac ako 2,25 milióna. Znamená to, že BYD v celoročnom predaji prvýkrát prekonala svojho amerického rivala. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.
Uplynulý rok bol pre Teslu ťažký. Dôvodom nebola len intenzívnejšia konkurencia zo strany čínskych rivalov, ale aj to, že trh zmiešane prijal nové ponuky Tesly a znepokojili ho Muskove politické aktivity. Analytici z Wall Street nedávno zhoršili svoje odhady predaja Tesly aj pre rok 2026.
BYD rýchlo expanduje najmä v Latinskej Amerike, juhovýchodnej Ázii a v častiach Európy napriek tomu, že mnohé krajiny uvalili na čínske elektromobily vysoké clá. Avšak Tesla zostala v ostatných kvartáloch ziskovejšia ako BYD a rast odbytu elektromobilov čínskej firmy bol vlani najslabší za päť rokov.
VW Slovakia od 22. decembra pozastavuje výrobu, ide o plánovanú odstávku
Spoločnosť Volkswagen Slovakia od pondelka 22. decembra 2025 pozastaví výrobu automobilov v Bratislave a produkciu komponentov pre prevodovky a podvozky v martinskom závode.
Podľa poľskej štúdie môžu byť čínske elektromobily využité na špionáž a sabotáže
Čínske inteligentné automobily predstavujú rastúce bezpečnostné riziko pre Poľsko a Európu. Vyplýva to z najnovšej štúdie poľského štátneho Strediska východných štúdií.
Predaj elektromobilov v Poľsku prvý raz predbehol predaj naftových motorov
Registrácie elektromobilov v Poľsku v novembri prvýkrát prekonali počet nových osobných áut s motorom na naftový pohon.
V nemeckej automobilke Porsche je ohrozené každé štvrté pracovné miesto
V nemeckej automobilke Porsche je ohrozené každé štvrté pracovné miesto. Upozornila na to zamestnanecká rada firmy s tým, že vedenie spoločnosti hrozí presunutím vývoja a produkcie do štátov s nižšími nákladmi.