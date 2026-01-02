Deficit dosiahol vlani 6,1 mld. eur, mierne lepšie ako počítal rozpočet
- DNES - 18:12
- Bratislava
Schodok štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu minulého roka 6,109 miliardy eur.
V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025, ktorý počítal s deficitom 6,279 miliardy eur, tak Slovenská republika hospodárila lepšie o 170 miliónov eur. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR na základe bilancie rozpočtu za celý rok 2025 na hotovostnej báze.
Rezort poukázal na to, že rozpočet na rok 2025 bol pripravovaný v druhej polovici roka 2024 a v tom čase ešte nebolo možné predpokladať negatívne ekonomické dopady, ktoré so sebou priniesli riziká v podobe obchodných vojen, ciel zo strany USA a negatívny vývoj ekonomík najväčších obchodných partnerov Slovenska. Negatívne vplyvy, ktoré priniesol tento „protivietor“, sa podľa MF podarilo do značnej miery vykompenzovať výrazným znížením výdavkov štátneho rozpočtu.
„Rok 2025 bol z pohľadu vývoja ekonomiky mimoriadne náročný. Keď sme pripravovali rozpočet na rok 2025, ešte nikto netušil, aké následky budú mať neskoršie rozhodnutia amerického prezidenta. Obchodné vojny, clá zo strany USA a balansovanie na hrane recesie našich najväčších obchodných partnerov - Nemecka a Rakúska - to všetko výrazne zasiahlo našu ekonomiku. Aj napriek tomu, že tieto faktory ovplyvnili najmä výber daní a rovnako aj ekonomický rast Slovenskej republiky, tak sa nám podarilo dodržať schválený rozpočet a dokonca hospodáriť o desiatky miliónov eur lepšie,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Ako ďalej informovalo MF, štát získal ku koncu decembra minulého roka príjmy v celkovej výške 27,254 miliardy eur, čo bolo oproti schválenému rozpočtu o 367 miliónov eur menej. Nižšie ako rozpočtované boli aj výdavky, a to o 537 miliónov eur, keď dosiahli celkovú sumu 33,363 miliardy eur.
„Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku 20,654 miliardy eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni 10,713 miliardy eur,“ priblížilo ministerstvo. Daňové príjmy na hotovostnej báze boli vlani oproti schválenému rozpočtu nižšie o 1,799 miliardy eur. Tento výpadok sa však podľa MF podarilo takmer úplne kompenzovať nižšími výdavkami na spotrebu vlády o 1,388 miliardy eur, transferom pre Sociálnu poisťovňu o 295 miliónov eur, ako aj nižšími nákladmi na obsluhu štátneho dlhu o 81,3 milióna eur.
Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti dosiahli v minulom roku 1,97 miliardy eur a príjmy z rozpočtu EÚ predstavovali 2,408 miliardy eur, vyčíslil rezort financií.
Stohlová kritizuje návrh udeliť PVE Málinec - Látky status významnej investície
Podľa opozičnej poslankyne minister Taraba koná mocensky a proti vôli obyvateľov Podpoľania.
V rezorte dopravy dokončia viaceré projekty, stavebný boom pre D3 čaká Kysuce
Ministerstvo dopravy SR plánuje v roku 2026 dokončenie desiatok projektov z plánu obnovy aj spustenie predaja jednotného cestovného lístka.
Tomáš: Minimálna mzda historicky narástla, vyššie sú aj príplatky
Minimálna mzda sa od 1. januára tohto roka zvýšila na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur, spresnil minister práce.
Takáč: Rok 2026 bude rokom vypisovania výziev, aj zmien v legislatíve
Budúci rok bude podľa ministra bojom aj o podobu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.