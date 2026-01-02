Keňa: Kolaps rozostavanej budovy zrejme zavalil najmenej štyroch ľudí
- DNES - 18:06
- Nairobi
Kolaps rozostavanej viacposchodovej budovy v kenskej metropole Nairobi v piatok zavalil zrejme najmenej štyroch ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Budova sa podľa kenského Červeného kríža nachádzala v časti Nairobi známej ako South C. Záchranári sa za pomoci ťažkej techniky snažia spod sutín zachrániť uväznených ľudí.
Sestra jedného zo zavalených ľudí novinárom povedala, že jej brat spod sutín telefonoval o pomoc. „Žiadame vládu o rýchlu záchranu, aby sme mohli nájsť môjho brata živého,“ dodala.
Bezprostredne nebola známa príčina kolapsu budovy. Podľa agentúry AP sú však takéto incidenty v Keni pomerne bežné, pretože o nové bývanie je veľký záujem a developeri preto často obchádzajú bezpečnostné predpisy.
V roku 2015 sa v Keni zrútilo osem budov a zahynulo pri tom 15 ľudí. Vláda v nadväznosti na to nariadila rozsiahly audit budov v celej krajine. Podľa úradov až 58 percent budov v Nairobi nespĺňalo potrebné štandardy.
