Tragická dopravná nehoda: Cesta zostala neprejazdná
Auto po nehode skončilo v odvodňovacom kanáli.
Pri dopravnej nehode za obcou Diakovce v smere na Šaľu zahynul v piatok jeden muž. Informoval o tom na Facebooku Hasičský a záchranný zbor.
K nehode malo dôjsť krátko po 14:00 hod, pričom osobné auto po nej skončilo v odvodňovacom kanáli.
"Po príchode hasičov z HS Šaľa bolo vozidlo skontrolované, pričom sa vo vnútri nachádzala osoba mužského pohlavia bez známok života. Osoba bola následne z vozidla vynesená," informovali hasiči.
Ako ďalej informovali hasiči, vozidlo vytiahli z kanála vozidlom vybaveným hydraulickou rukou. "V dôsledku zásahu je cesta v oboch smeroch neprejazdná," dodali hasiči.
