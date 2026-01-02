  • Články
Tragická dopravná nehoda: Cesta zostala neprejazdná

  • DNES - 16:56
  • Diakovce
Auto po nehode skončilo v odvodňovacom kanáli.

Auto po nehode skončilo v odvodňovacom kanáli.

Pri dopravnej nehode za obcou Diakovce v smere na Šaľu zahynul v piatok jeden muž. Informoval o tom na Facebooku Hasičský a záchranný zbor.

K nehode malo dôjsť krátko po 14:00 hod, pričom osobné auto po nej skončilo v odvodňovacom kanáli.

"Po príchode hasičov z HS Šaľa bolo vozidlo skontrolované, pričom sa vo vnútri nachádzala osoba mužského pohlavia bez známok života. Osoba bola následne z vozidla vynesená," informovali hasiči.

Ako ďalej informovali hasiči, vozidlo vytiahli z kanála vozidlom vybaveným hydraulickou rukou. "V dôsledku zásahu je cesta v oboch smeroch neprejazdná," dodali hasiči.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/prezidiumhazz
