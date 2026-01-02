Británia: Rok 2025 bol najteplejším a najslnečnejším v histórii meraní
- DNES - 16:47
- Londýn
Minulý rok v Británii bol najteplejší a najslnečnejší od začiatku meraní, uviedol v piatok Britský meteorologický úrad (Met Office). Úrad to označil za „jasnú demonštráciu“ vplyvu klimatických zmien, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Rok 2025 sa spolu s rokmi 2022 a 2023 zaradili k najteplejším od roku 1884,“ uviedol úrad vo vyhlásení s tým, že priemerná teplota v Spojenom kráľovstve bola 10,09 stupňa Celzia. „Ide o čoraz jasnejší dôkaz vplyvu klimatických zmien na teploty v Spojenom kráľovstve,“ ozrejmil. „Takisto ide len o druhý rok v tejto sérii, keď priemerná ročná teplota v Spojenom kráľovstve prekročila desať stupňov Celzia,“ uviedol úrad. Pripomenul, že 10,03 stupňa Celzia zaznamenali v roku 2022.
Desať najteplejších rokov v krajine bolo zaznamenaných v uplynulých dvoch dekádach. Met Office už minulý mesiac oznámil, že rok 2025 sa stal aj najslnečnejším rokom od začiatku meraní v roku 1910. Spojené kráľovstvo malo minulý rok 1648,5 hodiny slnečného svitu, čo je o 61,4 hodiny viac ako predchádzajúci rekord z roku 2003. Met Office uviedol, že k tomu prispelo „výnimočné“ množstvo slnečného svitu počas jari a potom dlhé obdobia jasnej oblohy v lete.
Predstaviteľ úradu Mark McCarthy povedal, že „veľmi teplý“ rok bol „v súlade s očakávanými dôsledkami klimatických zmien spôsobených človekom“. „Hoci to neznamená, že každý rok bude najteplejší v histórii, z našich meteorologických pozorovaní a klimatických modelov je jasné, že globálne otepľovanie spôsobené človekom ovplyvňuje klímu Spojeného kráľovstva,“ dodal.
