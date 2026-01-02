  • Články
Čo predchádzalo tragédii? Zo Švajčiarskeho baru unikli ďalšie zábery

  • DNES - 19:48
  • Valais
Tragický požiar vo švajčiarskom kantóne Valais pravdepodobne spôsobila pyrotechnika.

Švajčiarsko plače za desiatkami obetí, ktoré si vyžiadal požiar v bare Le Constellation v kantóne Valais. Ako informovala TASR, príčina požiaru zatiaľ nie je známa, no pravdepodobne vznikol pri používaní pyrotechniky vnútri.

Ako najnovšie informoval denník The Sun, z incidentu, ku ktorému došlo počas osláv Nového roka, unikli ďalšie záznamy. Netýkajú sa však priamo tragédie – v skutočnosti ide o reklamné video z podniku.

„The Constellation Crans-Montana vás uvíta každý deň medzi deviatou ráno a druhou ráno, 365 dní v roku bez prestávky,“ uvádza bar v príspevku, ktorý zverejnil na YouTube.

Video zobrazuje pyrotechnickú šou priamo v bare. Servírka v ňom prináša na stôl návštevníkov fľašu so zapálenou prskavkou. Podobné akcie sa mali konať v suteréne baru.

Začal horieť strop

Ako ďalej píše The Sun, svedkovia spozorovali dymenie z baru Le Constellation vo štvrtok (1. 1.) okolo 1:30 ráno. Na miesto hneď privolali záchranné zložky, ktoré z budovy evakuovali desiatky ľudí.

Plamene sa medzitým rozšírili na strop podniku. „S plačom a krikom sme vybehli vonku,“ spomína na udalosť svedkyňa v rozhovore pre portál BFMT.

Podľa najnovších správ sa podarilo identifikovať 113 zranených ľudí, medzi nimi obyvateľov Francúzska, Švajčiarska, Talianska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Belgicka, Luxemburska, Poľska a Portugalska. Dokopy sa malo zraniť 119 ľudí.

„Podľa generálnej prokurátorky kantónu Valais Beatrice Pilloudovej požiar s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili svetlice vo fľašiach od šampanského, od ktorých sa zapálil strop,“ dodal TASR.

Zdroj: Info.sk, DP, thesun.co.uk, TASR, bfmtv.com
