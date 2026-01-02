Po požiari v Crans-Montane polícia pokračuje v identifikácii zranených a obetí
- DNES - 16:26
- Bern
Pri štvrtkovom tragickom požiari v bare vo švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana sa celkovo zranilo 119 ľudí, z nich 113 už úrady identifikovali.
Je medzi nimi 71 Švajčiarov, 14 Francúzov, 11 Talianov, štyria Srbi a občania Bosny a Hercegoviny, Belgicka, Luxemburska, Poľska a Portugalska. Podľa generálnej prokurátorky kantónu Valais Beatrice Pilloudovej požiar s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili svetlice vo fľašiach od šampanského, od ktorých sa zapálil strop. TASR o tom informuje podľa denníka Guardian.
Pilloudová vysvetlila, že po vznietení stropu sa požiar veľmi rýchlo rozšíril ďalej. Orgány činné v trestnom konaní už vypočuli preživších aj dvoch francúzskych prevádzkarov podniku. Podľa nej budú zvažovať trestné stíhanie pre spôsobenie požiaru z nedbanlivosti a zabitie z nedbanlivosti.
Predseda vládnej rady v kantóne Valais Mathias Reynard potvrdil, že viac ako 50 zranených bolo alebo bude presunutých do nemocníc v susedných krajinách. Podľa jeho slov je mŕtvych stále 40 a pokračuje sa v ich identifikácii.
Šéf kriminálnej polície vo Valais Pierre Antoine Lengen uviedol, že policajti skúmajú telá obetí pre ich identifikáciu. Odoberajú rôzne vzorky vrátane DNA a oblečenia zosnulých a zabezpečujú zubné záznamy. „Je to zložité a musíme to urobiť veľmi dôsledne. V tejto oblasti nemôžeme urobiť chybu, aj keď to čakanie je veľmi ťažké,“ pripustil.
K požiaru v bare Le Constellation došlo vo štvrtok okolo 1.30 h počas osláv príchodu nového roka. Švajčiarsky prezident Guy Parmelin ho označil za jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny.
Británia: Rok 2025 bol najteplejším a najslnečnejším v histórii meraní
Minulý rok v Británii bol najteplejší a najslnečnejší od začiatku meraní, uviedol v piatok Britský meteorologický úrad. Úrad to označil za „jasnú demonštráciu“ vplyvu klimatických zmien.
Zahraničie ponúka Švajčiarsku po tragédii v Crans-Montane zdravotnícku pomoc
Poľsko je na žiadosť Švajčiarska pripravené poskytnúť špecializovanú lekársku starostlivosť 14 osobám zraneným pri štvrtkovom požiari baru vo švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana.
Rusko má chystať provokáciu s obeťami, tvrdí SBU
K činu by mohlo dôjsť už v predvečer Vianoc alebo počas nich podľa juliánskeho kalendára.
Babiš: Turek by mal dostať šancu, ale ak urobí hanbu, vo vláde nebude
Poslanec a čestný prezident Motoristov sebe Filip Turek by mal podľa českého premiéra Andreja Babiša dostať vo vláde šancu.