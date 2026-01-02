Raši: Vyjadrenia Andreja Danka na adresu prezidenta sú nešťastné
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) považuje vyjadrenia šéfa SNS Andreja Danka na adresu prezidenta SR Petra Pellegriniho za nešťastné.
Zdôrazňuje potrebu korektných vzťahov v koalícii, ale aj s hlavou štátu. Uviedol to v stanovisku, ktoré TASR zaslali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
„Na to, aby sme vedeli fungovať v prospech dennodenných potrieb našich obyvateľov, potrebujeme držať spolu. Aj parlament, aj vláda. Potrebujeme mať korektné vzťahy aj s prezidentom Slovenskej republiky. Potrebujeme mať korektné vzťahy v rámci koaličných strán. Preto považujem za nešťastné vyjadrenia nášho koaličného partnera, predsedu Slovenskej národnej strany na adresu demokraticky zvoleného prezidenta Slovenskej republiky s mimoriadne silným mandátom,“ vyhlásil Raši. Ľudia podľa neho nepotrebujú sledovať na sociálnych sieťach hádky a výčitky, ale potrebujú, aby „sme všetci držali spolu, a aby sme riešili ich dennodenné potreby a problémy“.
Šéf parlamentu dodal, že všetko, čo sa má povedať medzi štyrmi očami, má byť vypovedané za zatvorenými dverami. „A navonok sme povinní prinášať pokoj, stabilitu a riešenia všetkým občanom našej krajiny,“ skonštatoval s tým, že rok 2026 bude pre krajinu ekonomicky náročný.
Danko vo štvrtok (1. 1.) vo svojom novoročnom príhovore vyhlásil, že k prezidentovi stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. Novoročný prejav hlavy štátu označil za „prázdny“.
Tragédia na východe: V aute našli telá dvoch ľudí
Záchranári v oboch prípadoch konštatovali smrť.
SaS chce postaviť kandidátku, ktorá bude odbornou alternatívou voči tejto vláde
Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling zatiaľ nerieši kandidátnu listinu do ďalších parlamentných volieb. Chce však, aby bola odbornou a slušnou alternatívou voči súčasnej vláde.
Polícia pátra po nezvestnom občanovi Ukrajiny
Nezvestný muž čakal na Slovensku na vlak do Maďarska.
Raši a Okamura: Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi SR a ČR
Predsedovia slovenského parlamentu a českej snemovne hovoria o reštarte vzťahov medzi Slovenskom a Českom.