Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

Raši: Vyjadrenia Andreja Danka na adresu prezidenta sú nešťastné

  • DNES - 15:56
  • Bratislava
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) považuje vyjadrenia šéfa SNS Andreja Danka na adresu prezidenta SR Petra Pellegriniho za nešťastné.

Zdôrazňuje potrebu korektných vzťahov v koalícii, ale aj s hlavou štátu. Uviedol to v stanovisku, ktoré TASR zaslali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Na to, aby sme vedeli fungovať v prospech dennodenných potrieb našich obyvateľov, potrebujeme držať spolu. Aj parlament, aj vláda. Potrebujeme mať korektné vzťahy aj s prezidentom Slovenskej republiky. Potrebujeme mať korektné vzťahy v rámci koaličných strán. Preto považujem za nešťastné vyjadrenia nášho koaličného partnera, predsedu Slovenskej národnej strany na adresu demokraticky zvoleného prezidenta Slovenskej republiky s mimoriadne silným mandátom,“ vyhlásil Raši. Ľudia podľa neho nepotrebujú sledovať na sociálnych sieťach hádky a výčitky, ale potrebujú, aby „sme všetci držali spolu, a aby sme riešili ich dennodenné potreby a problémy“.

Šéf parlamentu dodal, že všetko, čo sa má povedať medzi štyrmi očami, má byť vypovedané za zatvorenými dverami. „A navonok sme povinní prinášať pokoj, stabilitu a riešenia všetkým občanom našej krajiny,“ skonštatoval s tým, že rok 2026 bude pre krajinu ekonomicky náročný.

Danko vo štvrtok (1. 1.) vo svojom novoročnom príhovore vyhlásil, že k prezidentovi stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. Novoročný prejav hlavy štátu označil za „prázdny“.

Zdroj: Info.sk, TASR
